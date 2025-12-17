Втрати ворога станом на 17 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 730 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 17 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 17 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 17 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 192 350 (+1 730) осіб
- танків – 11 427 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 758 (+21) од.
- артилерійських систем – 35 205 (+33) од.
- РСЗВ – 1 571 (+1) од.
- засоби ППО – 1 262 (+1) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 386 (+167) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 361 (+179) од.
- спеціальна техніка – 4 027 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1393-й день повномасштабної війни в Україні.
