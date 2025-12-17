Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 17 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 17 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 427 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 730 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 17 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 17 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 17 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 192 350 (+1 730) осіб
  • танків – 11 427 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 23 758 (+21) од.
  • артилерійських систем – 35 205 (+33) од.
  • РСЗВ – 1 571 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 262 (+1) од.
  • літаків – 432 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 386 (+167) од.
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 361 (+179) од.
  • спеціальна техніка – 4 027 (+1) од.
Втрати ворога станом на 17 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

 Нагадаємо, триває 1393-й день повномасштабної війни в Україні.

Втрати ворога станом на 17 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
На Донеччині окупанти вдарили FPV-дроном по рятувальниках: четверо поранених
Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2025 року
Заяви Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
