На Луганщині уражено склад боєприпасів: після удару почалася детонація (відео)

У тимчасово окупованому Довжанську Луганської області пролунали потужні вибухи після удару по складу боєприпасів. Про це повідомляють моніторингові канали та OSINT-спостерігачі, пише «Главком».

За попередньою інформацією, на території складу спалахнула пожежа, яка спричинила серію детонацій. Зазначається, що об’єкт розташовувався на території колишнього динамітного складу, який російські війська використовували для зберігання боєприпасів.

За даними OSINT-джерел, на складі могли зберігатися ракети для російських систем протиповітряної оборони.

Після удару в районі об’єкта спостерігаються тривалі вибухи та пожежа.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО повідомив, що на тимчасово окупованій території Луганщини «знищений склад російських ракет».