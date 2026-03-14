Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Луганщині уражено склад боєприпасів: після удару почалася детонація (відео)

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Після удару в районі об’єкта спостерігаються тривалі вибухи та пожежа
скриншот з відео

На складі могли зберігатися ракети для російських систем протиповітряної оборони

У тимчасово окупованому Довжанську Луганської області пролунали потужні вибухи після удару по складу боєприпасів. Про це повідомляють моніторингові канали та OSINT-спостерігачі, пише «Главком».

За попередньою інформацією, на території складу спалахнула пожежа, яка спричинила серію детонацій. Зазначається, що об’єкт розташовувався на території колишнього динамітного складу, який російські війська використовували для зберігання боєприпасів.

За даними OSINT-джерел, на складі могли зберігатися ракети для російських систем протиповітряної оборони.

Після удару в районі об’єкта спостерігаються тривалі вибухи та пожежа.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО повідомив, що на тимчасово окупованій території Луганщини «знищений склад російських ракет».

Теги: пожежа вибух Луганщина російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

На Луганщині уражено склад боєприпасів: після удару почалася детонація (відео)
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua