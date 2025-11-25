Україна вразила нафтотермінал та базу ВМС РФ: нові подробиці

Під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі Новоросійська

Порт «Новоросійськ» є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та головною базою Чорноморського флоту РФ

Уночі бійці центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із Силами безпеки й оборони уразили військових та логістичних об’єктів морського порту «Новоросійськ» (Краснодарський край, РФ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

Зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотермінала (нафтоналивні стендери та маніфольди) і по позиціях систем ППО С-300/С-400. За попередніми даними, пошкоджено також великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.

Операцію СБУ провела спільно з ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Силами безпілотних систем, Держприкордонслужбою та береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС ЗСУ України.

Зокрема, під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі Новоросійська. На відео видно неодноразові влучання ракет комплексу «Панцир» у житлові будинки.

Порт «Новоросійськ» є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та головною базою Чорноморського флоту РФ. «СБУ продовжує методично зменшувати нафтодоларові доходи Росії, якими вона фінансує війну проти України, а також послаблювати системи ППО противника, що захищають ключові військові та інфраструктурні об’єкти ворога», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

