Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна вразила нафтотермінал та базу ВМС РФ: нові подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна вразила нафтотермінал та базу ВМС РФ: нові подробиці
Під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі Новоросійська
фото: скриншот з відео

Порт «Новоросійськ» є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та головною базою Чорноморського флоту РФ

Уночі бійці центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із Силами безпеки й оборони уразили військових та логістичних об’єктів морського порту «Новоросійськ» (Краснодарський край, РФ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

Зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотермінала (нафтоналивні стендери та маніфольди) і по позиціях систем ППО С-300/С-400. За попередніми даними, пошкоджено також великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Операцію СБУ провела спільно з ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Силами безпілотних систем, Держприкордонслужбою та береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС ЗСУ України.

Зокрема, під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі Новоросійська. На відео видно неодноразові влучання ракет комплексу «Панцир» у житлові будинки.

Порт «Новоросійськ» є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та головною базою Чорноморського флоту РФ. «СБУ продовжує методично зменшувати нафтодоларові доходи Росії, якими вона фінансує війну проти України, а також послаблювати системи ППО противника, що захищають ключові військові та інфраструктурні об’єкти ворога», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів РФ у ніч на 25 листопада підрозділи ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій, берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах агресора.

Читайте також:

Теги: росія СБУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку повномасштабного вторгнення за матеріалами СБУ розпочато понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ МП
Ідеальні агенти в рясах
11 листопада, 15:17
Окупанти атакували Чернігівщину
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
1 листопада, 06:03
Віктор Орбан та Дональд Трамп у Білому домі
Трамп та Орбан обговорили війну в Україні
8 листопада, 01:55
Президент Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування, що офіційно завершує найтриваліший у історії США шатдаун
Закінчення шатдауну у США: головне за ніч
13 листопада, 05:50
Робота російського ППО
У Волгограді російське ППО поцілило у багатоповерхівку
15 листопада, 23:32
Німеччина продовжує фінансувати РФ
Німецька компанія продовжує закуповувати мільярди кубів зрідженого газу з Росії
17 листопада, 04:58
Бессент: Європейці кажуть мені: ми вводимо наш 19-й пакет санкцій. З мого розуміння, якщо вам доводиться робити щось 19 разів, ви зазнали невдачі
Міністр фінансів США Бессент розкритикував підхід Європи до санкцій проти Росії
23 листопада, 23:56
Новоросійський нафтопродуктовий термінал потрапив під атаку БпЛА
Порт у Новоросійську призупинив експорт нафти – Reuters
14 листопада, 12:26
Гренландія може залишитися без інтернету через агресію Росії
Віддалені арктичні острови відчули нову загрозу через агресію Росії
16 листопада, 18:59

Соціум

Франція затримала останнього підозрюваного у пограбуванні Лувру
Франція затримала останнього підозрюваного у пограбуванні Лувру
Польща має визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах – Європейський суд
Польща має визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах – Європейський суд
У Варшаві демонтовано намет з пропагандою РФ, організатора відправлено до психлікарні (фото)
У Варшаві демонтовано намет з пропагандою РФ, організатора відправлено до психлікарні (фото)
Україна вразила нафтотермінал та базу ВМС РФ: нові подробиці
Україна вразила нафтотермінал та базу ВМС РФ: нові подробиці
Шеф-кухар розповів про звички молоді, які «вбивають» ресторанний бізнес
Шеф-кухар розповів про звички молоді, які «вбивають» ресторанний бізнес
РФ представила новий державний словник, створений за участі РПЦ
РФ представила новий державний словник, створений за участі РПЦ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua