Російський диктатор заявив про готовність до війни з Європою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Російський диктатор заявив про готовність до війни з Європою
фото: скриншот з відео

За словами диктатора, Європа заважає адміністрації президента США досягти миру

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не збирається воювати але «готова прямо зараз», якщо Європа почне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

За словами диктатора, Європа сама себе вивела з врегулювання війни в Україні, а тепер заважає адміністрації президента США Дональда Трампа досягти миру.

Нагадаємо, напад Росії на країни Європи перетворюється з гіпотетичного сценарію на реальність, адже не проходить дня, щоб російські чиновники не погрожували Польщі, Фінляндії чи країнам Балтії ракетними ударами або вторгненням. Однак Європі може не вистачити людей для протистояння агресору в разі нападу Росії. 

До слова, німецька розвідка має докази, що в Кремлі точаться обговорення плану нападу на НАТО

Також очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Європі слід підготуватись до можливого конфлікту з Росією до 2030 року. За словами Буданова, Кремль може значно скоротити цей термін, оскільки для Росії важливо зберегти бойовий досвід своїх військових.

Читайте також:

Теги: війна путін Європа

Читайте нас

