Втрати ворога станом на 24 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 283 танки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 24 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 24 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 24 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 135 080 (+910) осіб;
  • танків – 11 283 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 23 458 (+5) од.;
  • артилерійських систем – 33 972 (+34) од.;
  • РСЗВ  – 1 526 (+1) од.;
  • засоби ППО – 1 230 (+0) од.;
  • літаків – 428 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 73 826 (+440) од.;
  • крилаті ракети – 3 880 (+0) од.;
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.;
  • підводні човни – 1 (+0) од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 356 (+128) од.;
  • спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1339-й день повномасштабної війни в Україні.

Втрати ворога станом на 24 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2025
DeepState: Ситуація в районі Лиману ускладнюється
DeepState: Ситуація в районі Лиману ускладнюється
Російські спецслужби почали теракти на окупованих територіях, щоб звинуватити Україну
Російські спецслужби почали теракти на окупованих територіях, щоб звинуватити Україну
Лінія фронту станом на 23 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 23 жовтня 2025. Зведення Генштабу

