Втрати ворога станом на 24 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 24 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 24 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 24 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 135 080 (+910) осіб;
- танків – 11 283 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 23 458 (+5) од.;
- артилерійських систем – 33 972 (+34) од.;
- РСЗВ – 1 526 (+1) од.;
- засоби ППО – 1 230 (+0) од.;
- літаків – 428 (+0) од.;
- гелікоптерів – 346 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 73 826 (+440) од.;
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од.;
- кораблі/катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 356 (+128) од.;
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1339-й день повномасштабної війни в Україні.
