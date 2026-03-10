Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 10 березня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нині триває 1476-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку захисники зупинили 29 штурмових дій агресора

За минулу добу відбулося 130 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 90 авіаційних ударів, скинувши 251 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9812 дронів–камікадзе та здійснив 3887 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Покровське, Коломійці, Чорненкове, Писанці, Гаврилівка, Орли; у Запорізькій області: Воздвижівка, Світла Долина, Новосолошине, Барвінівка, Новоселівка, Прилуки, Чарівне, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Долинка, Гірке, Чарівне, Веселянка, Приморське.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили та техніки, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, один склад та два інших важливих об’єкти російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Завдав чотирьох авіаударів із застосуванням восьми КАБів.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 березня 2026 року фото 1

На Південно–Слобожанському напрямку

Ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в бік населених пунктів Попівка та Лиман.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 березня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку ворог

Двічі атакував у бік населеного пункту Новоплатонівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 березня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 березня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Різниківки та в районах населених пунктів Закітне, Платонівка, Федорівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 березня 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог один раз атакував у районі Никифорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 березня 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 березня 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у напрямку Вільного, Новоолександрівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 березня 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник атакував п’ять разів у районах населених пунктів Іванівка, Добропілля, Тернове, Березове, Нове Запоріжжя.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 березня 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 28 атак окупантів у районах Мирного, Лугівського, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Зелене, Оленокостянтинівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 березня 2026 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення в напрямку Приморського.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 березня 2026 року фото 11

Нагадаємо, триває 1476-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

