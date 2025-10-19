Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували Дніпропетровщину: є влучання та пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакували Дніпропетровщину: є влучання та пожежі
Зруйнований будинок внаслідок удару
скриншот з відео

У регіоні прогриміли численні вибухи

У ніч на 19 жовтня російські терористи масовано атакували Дніпропетровщину шахедами. Внаслідок влучань є пожежі та руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

За інформацією моніторингових каналів, у регіоні прогриміли численні вибухи. На кількох локаціях зафіксовано влучання, також через ворожий обстріл виникли пожежі. 

Повідомляється, що окупанти поцілили по житловій забудові. У результаті удару зруйновано будинки. За попередніми даними, є поранені.

Влада наразі не коментувала обстріл. Також поки невідомо, який саме населений пункт опинився під ударом. Наслідки атаки уточнюються.

До слова, у ніч на 17 жовтня російські терористи масовано атакували Кривий Ріг безпілотниками,

