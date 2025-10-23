Лінія фронту станом на 23 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Головна Країна Події в Україні
Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 23 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 105 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2 665 дронів-камікадзе та здійснив 3 653 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

23 жовтня станом на 22:00 відбулося 103 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 58 окупантів та поранили 25. Знищено десять безпілотних літальних апаратів, пошкоджено три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав трьох авіаударів, застосувавши вісім керованих авіабомб, і здійснив 186 обстрілів, шість з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки. Українські підрозділи відбили сім атак, п’ять бойових зіткнень наразі тривають.

На Куп’янському напрямку

Чотири атаки відбили українські захисники в районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили п’ять атак у районах населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове. Два бойові зіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці успішно відбили десять спроб окупантів просунутися у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Виїмки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні одинадцять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Катеринівки та Софіївки. Сили оборони відбили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Новопавлівка, Дачне. Чотири бойові зіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили одинадцять атак окупантів у районах населених пунктів Філія, Соснівка, Новоєгорівка, Орестопіль, Павлівка. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Степове та Степногірськ. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Річне.

Нагадаємо, триває 1338-й день повномасштабної війни в Україні.

