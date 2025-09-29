Головна Країна Події в Україні
Іноземні ЗМІ поїхали в прес-тур на окуповані території: відповідь МЗС України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Іноземні ЗМІ поїхали в прес-тур на окуповані території: відповідь МЗС України
Тихий: Такі тури є однією з причин, чому довіра до ЗМІ падає, а люди обирають соціальні мережі замість тих журналістів, які не здатні відрізнити добро від зла
фото з відкритих джерел

Учасникам прес-туру, який організували російськи окупанти, загрожують юридична відповідальність та заборона на в’їзд до України

Міністерство закордонних справ України оголосило про підготовку санкцій проти іноземних ЗМІ, які брали участь у пропагандистському прес-турі Росії на тимчасово окуповані території України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого у соцмережі X.

Речник МЗС Георгій Тихий засудив участь низки міжнародних медіа в заході, організованому Міністерством оборони РФ. За його словами, така участь порушує міжнародне право та українське законодавство, оскільки журналісти перетнули державний кордон через неконтрольовані ділянки.

Він нагадав, що на тлі цього пропагандистського туру в російських в’язницях незаконно утримуються щонайменше 28 українських журналістів. З початку повномасштабного вторгнення РФ уже скоїла понад 800 злочинів проти журналістів та медіа в Україні, проте ця реальність не буде висвітлена під час керованих поїздок через сувору цензуру у Росії.

МЗС України готує офіційні звернення до штаб-квартир цих медіа у відповідних країнах. Учасникам прес-туру загрожують юридична відповідальність, заборона на в’їзд до України, а також репутаційні наслідки та обмеження діяльності на території країни.

Тихий підкреслив, що такі прес-тури шкодять довірі до традиційних медіа: люди все частіше обирають соціальні мережі як джерело інформації. «Такі тури є однією з причин, чому довіра до ЗМІ падає, а люди обирають соціальні мережі замість тих журналістів, які не здатні відрізнити добро від зла», – зазначив речник.

На завершення він повідомив, що вже ініціював ідентифікацію всіх медіа та учасників туру, щоб забезпечити реалізацію відповідних наслідків, включно з юридичними та репутаційними заходами.

Як повідомлялося, Україна запровадила заборону на в'їзд для трьох високопоставлених військових посадовців Угорщини. Цей крок є «дзеркальною відповіддю» на аналогічні обмеження, які раніше ввів Будапешт проти низки українських військових. 

«Ми запровадили заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових посадовців. Це наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд, яку Угорщина запровадила для низки наших військових посадовців», – зазначив глава МЗС Андрій Сибіга.

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід «Дружба», який є «важливим для безпечного енергопостачання Угорщини».

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заборону угорської влади на в'їзд до країни. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону Угорщини. 

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував командувачу українських Сил безпілотних систем Роберту Бровді приїхати на відпочинок до Польщі в разі відмови на в’їзд до Угорщини.

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

Теги: МЗС окупанти ЗМІ окуповані території

