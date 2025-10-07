Головна Країна Події в Україні
Сили оборони показали кадри звільнення Січневого на Дніпропетровщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сили оборони показали кадри звільнення Січневого на Дніпропетровщині
Про зачистку Січневого стало відомо ще 3 жовтня
скріншот з відео 141-ї окремої механізованої бригади

Бійці «Шквалу» знищили 50 російських загарбників та ще вісьмох взяли в полон

Сили оборони опублікували кадри успішних штурмових дій бійців 141-ї окремої механізованої бригади в селі Січневе на Дніпропетровщині. Результатом операції стали значні втрати ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 141-ту окрему механізовану бригаду.

Бійці штурмового підрозділу «Шквал» знищили 50 російських загарбників, ще вісьмох було взято в полон. «Ця операція – доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю», – кажуть воїни.

Як відомо, 3 жовтня аналітики проєкту DeepState повідомили, що Сили оборони здійснили зачистку Соснівки, Хорошого, Новоселівки та Січневого на Дніпропетровщині. Із посиланням на джерела аналітики розповіли, що у вересні бійці третього штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку зачистили одразу три села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистила 141 ОМБр.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська захопили населений пункт Маліївка, розташований у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

окупанти Дніпропетровщина деокупація

Коментарі — 0

