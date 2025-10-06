Втрати ворога станом на 6 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1090 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 6 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 6 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 6 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1116340 (+1090) осіб;
- танків – 11235 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23313 (+14) од;
- артилерійських систем – 33464 (+18) од;
- РСЗВ – 1516 (+0) од;
- засоби ППО – 1223 (+1) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67226 (+363);
- крилаті ракети – 3841 (+38);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63496 (+63);
- спеціальна техніка – 3971 (+0).
Нагадаємо, триває 1321-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0