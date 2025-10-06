Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 6 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 6 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11235 танків
фото: Facebook/Serhii Nuzhnenko

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1090 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 6 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 6 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 6 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1116340 (+1090) осіб;
  • танків  – 11235 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 23313 (+14) од;
  • артилерійських систем – 33464 (+18) од;
  • РСЗВ – 1516 (+0) од;
  • засоби ППО – 1223 (+1) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67226 (+363);
  • крилаті ракети – 3841 (+38);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63496 (+63);
  • спеціальна техніка – 3971 (+0).
Втрати ворога станом на 6 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1321-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РЛС П-14Ф «Лена» контролювала повітряний простір навколо військової авіабази
Сили спеціальних операцій уразили важливі обʼєкти російської ППО
3 жовтня, 19:04
Усі локації навчань «Захід-2025» були розташовані вглиб білоруської території
РФ вивела війська з Білорусі після навчань «Захід-2025» – Держприкордонслужба
22 вересня, 11:31
Розвідки здійснили успішний рейд на Тендрівську косу
Розвідники висадились на Тендрівській косі та влаштували окупантам пастку
19 вересня, 10:21
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11191 танків
Втрати ворога станом на 18 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
18 вересня, 07:41
Ситуація на фронті 16 вересня
Лінія фронту станом на 16 вересня 2025. Зведення Генштабу
16 вересня, 22:23
Ситуація на фронті 12 вересня
Лінія фронту станом на 12 вересня 2025. Зведення Генштабу
12 вересня, 23:29
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року
11 вересня, 08:20
Ворог атакував Сумщину
Окупанти атакували Сумщину: є жертва та поранені
7 вересня, 00:42
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Вовчанська
Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року
6 вересня, 08:45

Події в Україні

На Чернігівщині окупанти вдарили по енергетиці
На Чернігівщині окупанти вдарили по енергетиці
Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла
Втрати ворога станом на 6 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ISW пояснив, як американські ракети Tomahawk вплинуть на перебіг війни
ISW пояснив, як американські ракети Tomahawk вплинуть на перебіг війни
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua