Лінія фронту станом на 29 вересня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1314-й день повномасштабної війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 33 авіаційні удари, застосувавши 58 керованих авіабомб.

Новини війни в Україні

29 вересня станом на 22:00 відбулося 139 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили три атаки поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп'янському напрямку

Противник двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Радьківки та Степової Новоселівки. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив дванадцять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Середнє, Колодязі, Греківка, Новомихайлівка, Дробишеве, Шандриголове, Торське. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку

Наші воїни відбили дві атаки ворога у бік населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку

Сили оборони успішно зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Міньківки та Костянтинівки.

На Торецькому напрямку

Ворог одинадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 35 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Миролюбівка, Звірове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне та у напрямку населених пунктів Балаган, Філія. На даний час бої точаться у трьох локаціях.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 24 атаки противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Піддубне, Комишуваха, Соснівка, Січневе, Грушівське, Олексіївка, Запорізьке, Березове, Новомиколаївка та у бік Новопавлівки й Новогригорівки, ще шість боєзіткнень досі тривають.

Нагадаємо, триває 13014-й день повномасштабної війни в Україні.