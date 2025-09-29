Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 29 вересня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 29 вересня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 29 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1314-й день повномасштабної війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 33 авіаційні удари, застосувавши 58 керованих авіабомб.

Новини війни в Україні

29 вересня станом на 22:00 відбулося 139 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили три атаки поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

Лінія фронту станом на 29 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Радьківки та Степової Новоселівки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 29 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив дванадцять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Середнє, Колодязі, Греківка, Новомихайлівка, Дробишеве, Шандриголове, Торське. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 29 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Наші воїни відбили дві атаки ворога у бік населеного пункту Ямпіль.

Лінія фронту станом на 29 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони успішно зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Міньківки та Костянтинівки.

Лінія фронту станом на 29 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог одинадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

Лінія фронту станом на 29 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 35 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Миролюбівка, Звірове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне та у напрямку населених пунктів Балаган, Філія. На даний час бої точаться у трьох локаціях.

Лінія фронту станом на 29 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 24 атаки противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Піддубне, Комишуваха, Соснівка, Січневе, Грушівське, Олексіївка, Запорізьке, Березове, Новомиколаївка та у бік Новопавлівки й Новогригорівки, ще шість боєзіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 29 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 13014-й день повномасштабної війни в Україні.

