Головна Світ Політика
search button user button menu button

Армія РФ як притулок для злочинців з усього світу: Путін підписав закон

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Армія РФ як притулок для злочинців з усього світу: Путін підписав закон
Російський диктатор дозволив деяким злочинцям уникнути екстрадиції
фото: reuters

Путін підписав закон про імунітет для найманців

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який забороняє видачу іншим державам іноземців, що служать у збройних силах РФ. Відтепер злочинці, які перебувають у міжнародному розшуку, можуть уникнути екстрадиції та покарання у своїх країнах, взявши участь у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Згідно з документом, таким особам гарантується неможливість анулювання дозволів на проживання та заборона на скорочення термінів перебування у РФ.

«Фактично, на тлі критичного дефіциту мобілізаційного ресурсу в РФ, Кремль офіційно перетворює свою армію на «безпечну гавань» для криміналітету з усього світу, надаючи імунітет в обмін на участь у загарбницькій війні», – йдеться у повідомленні

Нагадаємо, Москва остаточно перетворила вищу освіту на інструмент мобілізації. Студентам престижних закладів ставлять ультиматум: або відрахування, або служба в військових підрозділах. 

Як повідомлялося, Кремль зіткнувся із серйозною кризою людських ресурсів. Як повідомляє The Telegraph, російська армія щомісяця втрачає близько 35 тис. осіб, і наявних темпів вербування добровольців, ув'язнених та іноземців уже не вистачає для покриття цих втрат.

Теги: росія війна путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки прильотів іранських безпілотників по НПЗ в Рас-Таннурі, 2 березня 2026 рік
Нафта по $150? Чому росіяни потирають руки через атаку на Іран Тема тижня
3 березня, 17:05
Зеленський відповів на запрошення до Москви
Зеленський відповів на запрошення до Москви
11 лютого, 21:00
Бессент вважає, що основним фактором для зняття обмежень є завершення бойових дій та підписання міжнародних угод
США готові зняти санкції з російської нафти: вже озвучили умову
12 лютого, 15:43
У березні 2022 року Володимир Муж став добровольцем Добровольчого українського корпус «Правий сектор»
На війні загинув командир відділення батальйону безпілотних систем. Згадаймо Володимира Мужа
16 лютого, 09:00
4 квітня 2008 року у Бухаресті закінчився саміт НАТО, на якому розглядалися перспективи його розширення
Не лише Донбас? Росія готується висунути новий ультиматум Заходу
18 лютого, 06:34
Безпілотники атакували нафтопереробну станцію «Калейкіно» у Татарстані
Безпілотники атакували нафтопереробну станцію «Калейкіно» у Татарстані
23 лютого, 04:28
Сі Цзіньпін заявив про необхідність однакової участі всіх сторін у мирних переговорах
Сі Цзіньпін зробив заяву про мирні переговори в Україні
26 лютого, 09:44
Кремль підготував мережу для диверсій у країнах НАТО
РФ розгорнула мережу для шпигунства біля військових об’єктів НАТО
24 лютого, 16:13
Американський авіаносець USS Abraham Lincoln у Перській затоці
Троє американських солдатів загинули внаслідок операції проти Ірану
1 березня, 17:33

Політика

Вашингтон і Сеул розпочали спільні військові навчання
Вашингтон і Сеул розпочали спільні військові навчання
Армія РФ як притулок для злочинців з усього світу: Путін підписав закон
Армія РФ як притулок для злочинців з усього світу: Путін підписав закон
Кремль поскаржився на міжнародне право
Кремль поскаржився на міжнародне право
В Ірані обрано нового верховного лідера, заяви Трампа: головне за ніч 9 березня 2026
В Ірані обрано нового верховного лідера, заяви Трампа: головне за ніч 9 березня 2026
Чому Кім Чен Ин уважно стежить за діями Трампа в Ірані: пояснення CNN
Чому Кім Чен Ин уважно стежить за діями Трампа в Ірані: пояснення CNN
Трамп заявив, що вирішить разом з Ізраїлем, коли закінчиться війна з Іраном
Трамп заявив, що вирішить разом з Ізраїлем, коли закінчиться війна з Іраном

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua