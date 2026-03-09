Армія РФ як притулок для злочинців з усього світу: Путін підписав закон

Путін підписав закон про імунітет для найманців

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який забороняє видачу іншим державам іноземців, що служать у збройних силах РФ. Відтепер злочинці, які перебувають у міжнародному розшуку, можуть уникнути екстрадиції та покарання у своїх країнах, взявши участь у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Згідно з документом, таким особам гарантується неможливість анулювання дозволів на проживання та заборона на скорочення термінів перебування у РФ.

«Фактично, на тлі критичного дефіциту мобілізаційного ресурсу в РФ, Кремль офіційно перетворює свою армію на «безпечну гавань» для криміналітету з усього світу, надаючи імунітет в обмін на участь у загарбницькій війні», – йдеться у повідомленні

Нагадаємо, Москва остаточно перетворила вищу освіту на інструмент мобілізації. Студентам престижних закладів ставлять ультиматум: або відрахування, або служба в військових підрозділах.

Як повідомлялося, Кремль зіткнувся із серйозною кризою людських ресурсів. Як повідомляє The Telegraph, російська армія щомісяця втрачає близько 35 тис. осіб, і наявних темпів вербування добровольців, ув'язнених та іноземців уже не вистачає для покриття цих втрат.