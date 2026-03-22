Росія збільшила свій прибуток від нафти через пом'якшення санкцій – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив на важливості санкцій проти РФ

Росія після пом'якшення санкцій за останній тиждень РФ збільшила обсяги продажу сирої нафти та водночас свій прибуток. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

За словами очільника держави, за минулий тиждень через полегшення санкцій Росія збільшила обсяги продажу сирої нафти для заробітку на війну проти України.

«Прибутки дають Росії відчуття безкарності та можливості продовжувати війну. Тому тиск має продовжуватися, а санкції – працювати. Тіньовий флот Росії не повинен почуватися в безпеці у європейських водах чи будь-яких інших. Танкери, які працюють на бюджет війни, можна й потрібно зупиняти та блокувати, а не лише відпускати. Я дякую кожному лідеру, який приймає відповідні рішення. Саме це наближає достойний мир», – зазначив президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що за минулий тиждень Росія випустила по Україні майже 1550 тис. ударних дронів, понад 1260 тис. керованих авіаційних авіабомб та дві ракети.

Нагадаємо, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня. Згідно з ліцензією, дозволяється постачання та продаж російської сирої нафти й нафтопродуктів, які були завантажені на судна починаючи з 12 березня. Документ діятиме до опівночі за вашингтонським часом 11 квітня.

Раніше «Главком» писав, що Росія отримує значні додаткові доходи від продажу нафти через різке зростання світових цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході. За оцінками аналітиків, Москва може заробляти до $150 млн щодня додаткових надходжень до бюджету. За підрахунками видання, Росія вже отримала від $1,3 до $1,9 млрд так званого «неочікуваного прибутку» у вигляді податків на експорт нафти.