Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 6 березня
фото: Генштаб ЗСУ

6 березня на фронті відбулося 135 бойових зіткнення

Противник завдав 54 авіаційних ударів, скинув 175 керованих авіабомб, застосував 3565 дронів-камікадзе та здійснив 2506 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

6 березня на фронті відбулося 135 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі атакував позиції наших захисників. Ворог здійснив 90 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ.

Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Російські окупанти чотири рази атакували позиції наших оборонців в напрямку населених пунктів Зибине, Вільча та Шев’яківка.

Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Наші оборонці відбили чотири атаки ворога в бік Піщаного, Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки, ще одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили сім атак окупантів у районах населених пунктів Твердохлібове, Дерилове, Колодязі та в бік населених пунктів Степове, Ставки, Дробишеве, Лиман. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Противник вісім разів намагався просунутися вперед в напрямку Рай-Олександрівки, Різниківки та в районі Закітного. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог двічі атакував в районах Оріхово-Василівки й Предтечиного. Один бій ще триває.

Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 20 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в напрямку Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке. Три боєзіткнення ще тривають.

Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог тричі наступав в районах Вербового та Тернового. Авіаударів противника зазнали Покровське, Коломійці, Писанці та Олександрівка.

Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 19 боєзіткнень у районах Мирного, Гуляйполя та у бік Залізничного, Криничного, Оленокостянтинівки й Варварівки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 18 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке, Чарівне, Воздвижівка, Різдвянка, Рівне, Любицьке.

Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Відбулося чотири боєзіткнення з ворогом в районах Степногірська та Плавнів. Один бій триває. Населені пункти Комишуваха та Веселянка зазнали авіаударів противника.

Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту. Ольгівка зазнала авіаудару ворога.

Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1472-й день повномасштабної війни в Україні.

