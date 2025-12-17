«До смерті ставтеся з повагою». Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав, як воїни долають страх

Олександр Хоменко про смерть, яка поруч: «Полюби її, спілкуйся з нею, стався до неї з повагою, і вона до тебе ставитиметься з повагою. Не жахайся її – вона все одно завжди з тобою»

57-річний Олександр Хоменко з позивним Історик, молодший сержант батальйону «Свобода» бригади Нацгвардії «Рубіж» розповів в інтерв’ю «Главкому», як військовим вдається долати страх на «нулі».

За словами Олександра Хоменка, усі військові переживають страх на фронті по-різному. Адже дехто з них вперше перебуває на позиціях, тип паче молоді солдати. Вони можуть панікувати, але більш досвідчені військові проживають це інакше. «Старші люди бачать це по-іншому, спокійно. Та переважно на позиціях і сидять старші люди. Тому що в нас армія стара – добре за 40. Звісно, є й молоді на позиціях, серед них є героїчні, здатні на самопожертву, але загалом молодих у війську мало», – розповів Історик.

Олександр Хоменко згадав про свого побратима Романа Калинюка, з яким він мав цікаві розмови на теми філософії та літератури. «Ми з ним сиділи і згадували Стусове: «Безкрає розкривається овид, земля даліє, наче тьмяна зірка, і голова моя, налита сонцем, вже передсмертну радість почува», – згадав військовий.

Історик крайній раз перебував на позиції з лютого по квітень 2025 року, тоді він був на передовій 76 днів. Військовий хотів перетнути межу в 80 днів, тоді сержант навіть написав у свій штаб з прохання ще залишитися на позиціях. «Давайте я ще побуду. Командир роти сухо відписав: «Сподіваюся, наступний наказ про вихід ви виконаєте», – розповів захисник. На 76 день перебування на позиції Олександр Хоменко отримав наказ виходити.

