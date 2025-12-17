Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«До смерті ставтеся з повагою». Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав, як воїни долають страх

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
«До смерті ставтеся з повагою». Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав, як воїни долають страх
Олександр Хоменко провів на позиціях 76 днів
фото з архіву Олександра Хоменка

Олександр Хоменко про смерть, яка поруч: «Полюби її, спілкуйся з нею, стався до неї з повагою, і вона до тебе ставитиметься з повагою. Не жахайся її – вона все одно завжди з тобою»

57-річний Олександр Хоменко з позивним Історик, молодший сержант батальйону «Свобода» бригади Нацгвардії «Рубіж» розповів в інтерв’ю «Главкому», як військовим вдається долати страх на «нулі».

За словами Олександра Хоменка, усі військові переживають страх на фронті по-різному. Адже дехто з них вперше перебуває на позиціях, тип паче молоді солдати. Вони можуть панікувати, але більш досвідчені військові проживають це інакше. «Старші люди бачать це по-іншому, спокійно. Та переважно на позиціях і сидять старші люди. Тому що в нас армія стара – добре за 40. Звісно, є й молоді на позиціях, серед них є героїчні, здатні на самопожертву, але загалом молодих у війську мало», – розповів Історик.

Олександр Хоменко згадав про свого побратима Романа Калинюка, з яким він мав цікаві розмови на теми філософії та літератури. «Ми з ним сиділи і згадували Стусове: «Безкрає розкривається овид, земля даліє, наче тьмяна зірка, і голова моя, налита сонцем, вже передсмертну радість почува», – згадав військовий. 

Історик крайній раз перебував на позиції з лютого по квітень 2025 року, тоді він був на передовій 76 днів. Військовий хотів перетнути межу в 80 днів, тоді сержант навіть написав у свій штаб з прохання ще залишитися на позиціях. «Давайте я ще побуду. Командир роти сухо відписав: «Сподіваюся, наступний наказ про вихід ви виконаєте», – розповів захисник. На 76 день перебування на позиції Олександр Хоменко отримав наказ виходити.

Нагадаємо, як Олександр Хоменко, який провів на позиціях 76 днів, розповів про життя військових на передовій. Захисник пояснив, як він та його побратими отримують їжу, ліки та необхідні для життя речі, перебувачи на позиціях, неподалік від ворога.

Також Олександр Хоменко розповідав в інтерв'ю Главкому, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту. Військовослужбовець розповів, що такі поняття як «передній край», «лінія вогню» для військових з часом перетворилися на художні образи, адже «краю» вже немає. 

Читайте також:

Теги: військові фронт війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американцям теж важливо, якою буде ціна миру. Протистояння Адміністрації Трампа з Конгресом
Американцям теж важливо, якою буде ціна миру. Протистояння Адміністрації Трампа з Конгресом
25 листопада, 08:53
Зупинка війни дозволить Трампу реалізувати «план Маршалла-2», але не в Україні, а у путінській Росії
«План Маршалла-2» для Путіна: що задумав Трамп?
12 грудня, 11:00
Які шанси є у плані США для України та Росії?
Мирний план США: між страхом Путіна і шансом для України
21 листопада, 14:50
США не ставило Україні «конкретних ультимативних рамок дат»
Зеленський зізнався, чи виставляв Трамп дедлайн по «мирній угоді»
11 грудня, 19:18
Нині триває 1389-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2025 року
13 грудня, 08:20
Зеленський показав світу, що російські війська не контролюють Куп’янськ
Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»
Вчора, 15:47
На Одещині є руйнування внаслідок атаки
Масована атака на Україну: президент назвав цілі росіян
25 листопада, 09:49
СБУ знищила залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду
Палало три доби: подробиці ураження термінала зрідженого газу в порту «Темрюк»
9 грудня, 09:38
Григорію Семілеткову назавжди 55 років
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Григорія Семілеткова
Сьогодні, 09:00

Суспільство

Офіцер ТЦК пояснив, чому тема ухилянтів стала проблемою
Офіцер ТЦК пояснив, чому тема ухилянтів стала проблемою
«До смерті ставтеся з повагою». Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав, як воїни долають страх
«До смерті ставтеся з повагою». Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав, як воїни долають страх
Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках
Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках
Дружина Шабуніна прокоментувала скандал з інтимними фото
Дружина Шабуніна прокоментувала скандал з інтимними фото
Де на Львівщині найменші черги на кордоні. Список пунктів пропуску
Де на Львівщині найменші черги на кордоні. Список пунктів пропуску
Скандал у Чернівцях: ветерани заявили на фірму зі Львова через неякісне протезування та шахрайство
Скандал у Чернівцях: ветерани заявили на фірму зі Львова через неякісне протезування та шахрайство

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua