Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Bloomberg: Війна все сильніше б'є по економіці РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: Війна все сильніше б'є по економіці РФ
фото з відкритих джерел

Економіка відчуває наслідки у вигляді зростання цін, скорочення споживчих витрат та труднощі у таких ключових галузях, як сталеливарна, гірничодобувна та енергетична

Четверта зима повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, дедалі сильніше відбивається на повсякденному житті громадян РФ, констатують експерти та місцеві жителі. Згідно з матеріалом Bloomberg, війна залишає помітний слід не лише на лінії фронту, а й у домашніх господарствах та загальній економічній ситуації країни, пише «Главком».

Десятки регіонів центральної та південної частини Росії зазнають атак безпілотників та ракет на енергетичні об'єкти та житлові будинки. Постійне виття сирен повітряної тривоги, яке лунає майже щоночі, стало постійним нагадуванням про ескалацію конфлікту.

Поза бойовими діями економіка відчуває наслідки у вигляді зростання цін, скорочення споживчих витрат, а також труднощів у таких ключових галузях, як сталеливарна, гірничодобувна та енергетична.

Олександр Габуєв, директор Центру Карнегі Росія-Євразія у Берліні, вважає: «Виходячи із загальних економічних показників, в інтересах Росії було б зупинити війну зараз. Однак, щоб бажати припинити війну, потрібно побачити край прірви. Росія ще не досягла її».

Рядові росіяни відзначають, що подорожчання товарів відбувається швидше, ніж зростання їхніх зарплат. Дані SberIndex підтверджують, що росіяни скорочують витрати на продукти: у вересні-жовтні продажі молока, свинини, гречки та рису впали на 8-10%. Хоча X5 Group зафіксувала зростання виручки за рахунок інфляції, її чистий прибуток знизився майже на 20%.

Ці факти свідчать про те, що монетарна політика та економічне навантаження війни поступово спричиняють так званий «відкладений ефект» на цивільний сектор, який більше не може покладатися на колишню фінансову стійкість.

Тим часом, аналітики зазначають, що Кремль активно поширює хибний наратив про те, що перемога Росії неминуча, а отже, Україна та Захід повинні негайно погодитися на її вимоги.

В ISW вказують, що неминуче захоплення залишків Донецької області не є гарантованим, оскільки темпи просування російських сил залишаються вкрай обмеженими – навіть протягом останніх трьох місяців, коли вони досягали відносно швидших успіхів на полі бою.

Як відомо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія навряд чи погодиться на будь-який мирний план, який не містить повних вимог Кремля і фактичної капітуляції України. Натомість, Москва наполягає на продовженні повномасштабної війни.

Цю позицію підтверджують заяви прокремлівських воєнних блогерів. Зокрема, один із них зазначив, що ухвалення мирного плану обмежить можливості Росії щодо захоплення нових українських територій. Інший блогер підкреслив, що військові цілі РФ не обмежуються лише Донецькою та Луганською областями, а поширюються також на Запорізьку та Херсонську.

Теги: росіяни війна економіка росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Володимир Путін повинен визнати, що у нього немає можливості успішно вийти з війни в Україні» – заявив Мерц
Мерц пояснив, чому Путін не зможе вийти з війни переможцем
Вчора, 14:33
АРМА: будинок, де таємно жив ексміністр Галущенко, може дістатися Міноборони
АРМА: будинок, де таємно жив ексміністр Галущенко, може дістатися Міноборони
25 листопада, 15:50
Полоненого окупанта висміяли власні родичі
Полонений окупант подзвонив сестрі, а та познущалася з нього
23 листопада, 16:15
Білий дім очікує узгодження терміну припинення бойових дій в Україні до кінця листопада
Politico: США планують оголосити терміни завершення війни в Україні найближчим часом
19 листопада, 16:31
Нічний Дніпро після атаки
Атака на Україну, удар по окупованій Донеччині: головне за ніч
18 листопада, 05:18
Як занурити Росію в пітьму? Ексміністр енергетики називає головні цілі для українських ракет та дронів
Як занурити Росію в пітьму? Ексміністр енергетики називає головні цілі для українських ракет та дронів
9 листопада, 13:00
Під землею на передовій. The Guardian опублікувала репортаж зі шпиталю від «Сталевого фронту» Ахметова
Під землею на передовій. The Guardian опублікувала репортаж зі шпиталю від «Сталевого фронту» Ахметова
30 жовтня, 12:01
12 жовтня 2022 року добровільно вирушив на фронт
Стояв на захисті України з перших днів війни. Згадаймо Ярослава Гулюка
29 жовтня, 09:00
Американський лідер поспілкувався з журналістами на борту літака Air One
Трамп зробив заяву про нові санкції проти РФ
27 жовтня, 10:18

Економіка

Bloomberg: Війна все сильніше б'є по економіці РФ
Bloomberg: Війна все сильніше б'є по економіці РФ
План «Б» для Києва: ЄС терміново готує порятунок для фінансової системи України
План «Б» для Києва: ЄС терміново готує порятунок для фінансової системи України
Індія знайшла ще один шлях обходу санкцій: закупівля нафти РФ триватиме
Індія знайшла ще один шлях обходу санкцій: закупівля нафти РФ триватиме
Світові ціни на нафту пішли вгору після падіння до мінімуму за місяць
Світові ціни на нафту пішли вгору після падіння до мінімуму за місяць
Південна Корея оголосила про історичний прорив у сфері експорту
Південна Корея оголосила про історичний прорив у сфері експорту
Китай завищив ціни для РФ на товари подвійного призначення – FT
Китай завищив ціни для РФ на товари подвійного призначення – FT

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua