Bloomberg: Війна все сильніше б'є по економіці РФ

Четверта зима повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, дедалі сильніше відбивається на повсякденному житті громадян РФ, констатують експерти та місцеві жителі. Згідно з матеріалом Bloomberg, війна залишає помітний слід не лише на лінії фронту, а й у домашніх господарствах та загальній економічній ситуації країни, пише «Главком».

Десятки регіонів центральної та південної частини Росії зазнають атак безпілотників та ракет на енергетичні об'єкти та житлові будинки. Постійне виття сирен повітряної тривоги, яке лунає майже щоночі, стало постійним нагадуванням про ескалацію конфлікту.

Поза бойовими діями економіка відчуває наслідки у вигляді зростання цін, скорочення споживчих витрат, а також труднощів у таких ключових галузях, як сталеливарна, гірничодобувна та енергетична.

Олександр Габуєв, директор Центру Карнегі Росія-Євразія у Берліні, вважає: «Виходячи із загальних економічних показників, в інтересах Росії було б зупинити війну зараз. Однак, щоб бажати припинити війну, потрібно побачити край прірви. Росія ще не досягла її».

Рядові росіяни відзначають, що подорожчання товарів відбувається швидше, ніж зростання їхніх зарплат. Дані SberIndex підтверджують, що росіяни скорочують витрати на продукти: у вересні-жовтні продажі молока, свинини, гречки та рису впали на 8-10%. Хоча X5 Group зафіксувала зростання виручки за рахунок інфляції, її чистий прибуток знизився майже на 20%.

Ці факти свідчать про те, що монетарна політика та економічне навантаження війни поступово спричиняють так званий «відкладений ефект» на цивільний сектор, який більше не може покладатися на колишню фінансову стійкість.

Тим часом, аналітики зазначають, що Кремль активно поширює хибний наратив про те, що перемога Росії неминуча, а отже, Україна та Захід повинні негайно погодитися на її вимоги.

В ISW вказують, що неминуче захоплення залишків Донецької області не є гарантованим, оскільки темпи просування російських сил залишаються вкрай обмеженими – навіть протягом останніх трьох місяців, коли вони досягали відносно швидших успіхів на полі бою.

Як відомо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія навряд чи погодиться на будь-який мирний план, який не містить повних вимог Кремля і фактичної капітуляції України. Натомість, Москва наполягає на продовженні повномасштабної війни.

Цю позицію підтверджують заяви прокремлівських воєнних блогерів. Зокрема, один із них зазначив, що ухвалення мирного плану обмежить можливості Росії щодо захоплення нових українських територій. Інший блогер підкреслив, що військові цілі РФ не обмежуються лише Донецькою та Луганською областями, а поширюються також на Запорізьку та Херсонську.