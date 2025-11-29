Журналіст Роман Бочкала зняв документальний фільм про роботу елітного спецпідрозділу ГУР

Бочкала разом із бійцями спецпідрозділу ГУР вирушив у «сіру зону» на Запоріжжі

Журналіст і автор YouTube-каналу Роман Бочкала представив новий документальний фільм, у якому показав роботу спецпідрозділу Тимура.

Журналість показав, як живуть і воюють бійці спецпідрозділу Тимура. Автор фільму демонструє реальну картину фронту: нестача піхоти, атаки FPV-дронів, евакуація цивільних і боротьба за кожен рубіж.

«Спецпідрозділ Тимура – це елітний універсальний оперативно-бойовий підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який виконує найскладніші бойові завдання в Україніі за її межами. Його діяльність включає вогневі, розвідувальні та диверсійні операції. Мені пощастило бути присутнім під час висування хлопців у «сіру зону» на передові позиції. В рамках виконання бойових завдань у Запорізькій області», – розповів журналіст.

Роман Бочкала супроводжував військових під час їхнього виїзду до «сірої зони» до населеного пункту Малокатеринівка. Селище розташоване під постійною загрозою атаки від ворожих FPV-дронів.

«Треба обережно дивитися по сторонах, бо вже працюють FPV-дрони, тут вже працюють і «ждуни». А це ворожі дрони, які засідають десь на дахах, десь на якихось укриттях і просто чекають», – пояснює журналіст.

Для протидії ворожим безпілотникам військові активно використовують дробовики. Один із бійців пояснив, що починає стріляти по дрону з відстані приблизно 40 метрів і веде вогонь, поки той не буде знищений. Для цього застосовуються спеціальні патрони з розривними зарядами. Також щоб захистити автомобілі від дронів, над дорогою натягують спеціальні сітки – такий захід часто виявляється важливим для збереження життів водіїв.