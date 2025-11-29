Головна Країна Події в Україні
Журналіст Роман Бочкала зняв документальний фільм про роботу елітного спецпідрозділу ГУР

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Ми вже в зоні прямого ураження»: журналіст показав, як бійці ГУР протистоять атакам дронів на Запоріжжі

Бочкала разом із бійцями спецпідрозділу ГУР вирушив у «сіру зону» на Запоріжжі

Журналіст і автор YouTube-каналу Роман Бочкала представив новий документальний фільм, у якому показав роботу спецпідрозділу Тимура.

Журналість показав, як живуть і воюють бійці спецпідрозділу Тимура. Автор фільму демонструє реальну картину фронту: нестача піхоти, атаки FPV-дронів, евакуація цивільних і боротьба за кожен рубіж.

«Спецпідрозділ Тимура – це елітний універсальний оперативно-бойовий підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який виконує найскладніші бойові завдання в Україніі за її межами. Його діяльність включає вогневі, розвідувальні та диверсійні операції. Мені пощастило бути присутнім під час висування хлопців у «сіру зону» на передові позиції. В рамках виконання бойових завдань у Запорізькій області», – розповів журналіст.

Роман Бочкала супроводжував військових під час їхнього виїзду до «сірої зони» до населеного пункту Малокатеринівка. Селище розташоване під постійною загрозою атаки від ворожих FPV-дронів.

«Треба обережно дивитися по сторонах, бо вже працюють FPV-дрони, тут вже працюють і «ждуни». А це ворожі дрони, які засідають десь на дахах, десь на якихось укриттях і просто чекають», – пояснює журналіст.

Для протидії ворожим безпілотникам військові активно використовують дробовики. Один із бійців пояснив, що починає стріляти по дрону з відстані приблизно 40 метрів і веде вогонь, поки той не буде знищений. Для цього застосовуються спеціальні патрони з розривними зарядами. Також щоб захистити автомобілі від дронів, над дорогою натягують спеціальні сітки – такий захід часто виявляється важливим для збереження життів водіїв.

«Цей документальний фільм – фіксація життя на межі життя і смерті. Ми провели один день у «сірій зоні» Запорізької області – території, яка перебуває під постійним вогнем ворога, але де продовжують жити люди і тримати оборону наші захисники. Що таке «сіра зона»? Це місце, де закони мирного життя вже не діють, а закони війни диктують кожен крок. Тут тиша лякає більше, ніж вибухи. У цьому фільмі ви побачите: реалії прифронтових містечок, як виглядають населені пункти Запоріжжя, які щодня стирають з лиця землі. Історії незламних: місцеві жителі, які відмовляються покидати свої домівки попри відсутність світла, води та постійні «прильоти». Військовий побут: як наші хлопці із ЗСУ тримають оборону на Запорізькому напрямку та що кажуть про тактику ворога. Дорога життя: чим ризикують волонтери та журналісти, щоб доставити допомогу або зняти матеріал. Це відео показує війну без прикрас і цензури. Це правда, яку має знати кожен українець і весь світ», – йдеться в анонсі до відео на YouTube.
Теги: Запоріжжя журналіст фільм війна

