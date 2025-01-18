Ранкова атака на Київ: яка ситуація з водопостачанням

Через пошкодження водопроводу в Шевченківському районі затопило вулиці

Внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю у Шевченківському районі пошкоджено водопровідну магістраль Д-700

Аварійні бригади Київводоканалу локалізували витік води в Шевченківському районі. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Зараз тиск в мережі поступово відновлюється.

«Внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю у Шевченківському районі пошкоджено водопровідну магістраль Д-700, аварійні бригади Київводоканалу працюють на місці», – йдеться в повідомленні.

Стосовно відключених абонентів відповідно до самого пошкодження інформація уточнюється.

Наслідки пошкодження водогону у Шевченківському районі столиці pic.twitter.com/cyeYNXSeOs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025

Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. Окупанти під ранок атакували «Шахедами» та балістикою. Внаслідок атаки у Шевченківському районі виникла пожежа.

Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала і станція метро «Лук’янівська». Її наразі закривають на вхід і вихід.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Вже відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки на Київ.

😱Ранок 18 січня 2025 року в Києві 😥 pic.twitter.com/gRpW3F748P — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025

До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.