Ранкова атака на Київ: яка ситуація з водопостачанням
Внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю у Шевченківському районі пошкоджено водопровідну магістраль Д-700
Аварійні бригади Київводоканалу локалізували витік води в Шевченківському районі. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Зараз тиск в мережі поступово відновлюється.
«Внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю у Шевченківському районі пошкоджено водопровідну магістраль Д-700, аварійні бригади Київводоканалу працюють на місці», – йдеться в повідомленні.
Стосовно відключених абонентів відповідно до самого пошкодження інформація уточнюється.
Наслідки пошкодження водогону у Шевченківському районі столиці pic.twitter.com/cyeYNXSeOs— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025
Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. Окупанти під ранок атакували «Шахедами» та балістикою. Внаслідок атаки у Шевченківському районі виникла пожежа.
Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.
Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала і станція метро «Лук’янівська». Її наразі закривають на вхід і вихід.
У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.
Вже відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки на Київ.
😱Ранок 18 січня 2025 року в Києві 😥 pic.twitter.com/gRpW3F748P— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025
До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.
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