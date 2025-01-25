«Шахеди» влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині, частина області без світла

Частина Черкащини залишилась без світла через атаку «Шахедів»

Цієї ночі російські терористи атакували Черкащину ударними дронами. Про це повідомляє начальник місцевої обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Під прицілом була критична інфраструктура. Наразі знеструмлено частину абонентів, зокрема, в обласному центрі», – йдеться в повідомленні.

Наслідки уточнюються.

Усі служби працюють.

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня Росія атакувала Київщину. Внаслідок чого в одному з населених пунктів області пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м кв. Пожежа ліквідована.

Момент удару по багатоповерхівці потрапив на відео. Відповідні кадри з'явилися у мережі.

До слова, триває 1067-й день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.