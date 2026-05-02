У зведеннях Генштабу з’явиться нова категорія втрат Росії

Ворог уже втратив 1294 наземних робототехнічних комплекси

Із 3 травня у щоденній статистиці втрат противника, яку публікує Генеральний штаб Збройних сил України, додається ще одна позиція втрат російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Відомство повідомлятиме також про знищені наземні робототехнічні комплекси ворога.

«Так, станом на початок доби 2 травня 2026 року ворог уже втратив 1294 наземних робототехнічних комплекси», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська окупаційна армія поступово відмовляється від масових атак «живою хвилею» та переходить до нової тактики малих груп, яка може бути складнішою для виявлення і потенційно небезпечнішою для української оборони.

Як повідомлялось, Росія має достатній людський потенціал для ведення інтенсивної війни ще один-два роки, проте окупанти не здатні сформувати резерви для великого наступу на півночі, а захоплення Слов’янська чи Краматорська не є реальним навіть у перспективі кількох років.

Також російські війська отримали завдання захопити якомога більше українських територій до кінця квітня. Головна мета агресора – використати ці «здобутки» для пропагандистських заяв на 9 травня про нібито спроможність продовжувати тривалу війну.