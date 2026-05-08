Безпекова ситуація на Дніпровщині: президент провів нараду

Наталія Порощук
Голова Дніпропетровської ОВА поінформував про евакуацію людей
фото: Офіс президента

Зеленський: Ми детально говорили про логістику

Сьогодні, 8 травня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на Дніпровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа доповів про заходи зі зміцнення захисту критичної інфраструктури регіону від російських обстрілів, ліквідацію наслідків ворожих ударів, посилення роботи засобів РЕБ та їх розміщення на території області. Він поінформував, що на Дніпровщині триває ремонт доріг та їх обладнання антидроновими коридорами відповідно до запитів військового командування.

«Ми детально говорили про логістику – логістику всіх типів, і це забезпечення наших позицій, а також такі речі, як ремонт доріг на всій території поруч із фронтом. Дніпровщині, зокрема, треба над цим попрацювати більше, якість доріг – це швидкість порятунку поранених воїнів передусім», – наголосив президент.

Голова ОВА також поінформував про евакуацію людей з визначених населених пунктів та про посилення захисту інфраструктурних об’єктів відповідно до плану стійкості регіону.

Безпекова ситуація на Дніпровщині: президент провів нараду фото 1
Водночас командувач Повітряного командування «Схід» Сергій Рябко доповів про можливості протиповітряної оборони Дніпровщини. Командувач угруповання військ «Схід» Віктор Ніколюк доповів щодо оперативної обстановки у смузі оборони.

Зокрема, командувач угруповання військ «Південь» Михайло Сидоренко доповів про ситуацію в районі Степногірська, Оріхова та Гуляйполя. Окремо поінформував про обстановку на Чорному морі, намагання Росії атакувати судна, а також про дії України для захисту цивільного судноплавства.

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника Головного управління СБУ Дмитро Нєвєдров і тимчасовий виконувач обов’язків начальника Головного управління Нацполіції Олександр Миргородський доповіли щодо контрдиверсійної й антитерористичної діяльності, протидії вербуванню українців та криміногенної обстановки в області.

До слова, на пункті управління 67-ї окремої механізованої бригади президент України Володимир Зеленський поспілкувався з бійцями підрозділу та відзначив захисників державними нагородами.

Також президент України Володимир Зеленський відвідав позиції 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на Олександрівському напрямку.

