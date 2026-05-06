Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по дитсадку в Сумах: кількість загиблих зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по дитсадку в Сумах: кількість загиблих зросла
Росіяни вдарили по дитячому садочку
фото: ДСНС Сумщини

За даними влади, загинули жінки 48 та 45 років

Унаслідок російського удару по будівлі дитячого садка у Сумах загинули двоє його працівниць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

За даними влади, загинули жінки 48 та 45 років.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Ще семеро людей постраждали, їм надали необхідну допомогу. У лікарні залишається 52-річна жінка, яка отримала важчі поранення.

Удар по дитсадку в Сумах: кількість загиблих зросла фото 1

«Під час цієї ранкової атаки фіксували близько 10 ворожих БпЛА. Частину безпілотників Силам оборони вдалося знищити. Та, на жаль, два безпілотники влучили у будівлю дошкільного закладу», – додав Григоров.

Нагадаємо, російська терористична армія вдарила по дитячому садку у Сумах. До ліквідації наслідків атаки залучили всі екстрені служби.

Читайте також:

Теги: війна Суми

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стрибок цін на нафту допоміг Кремлю пригальмувати виснаження резервів
Росія отримала несподіваний бонус через війну навколо Ірану
Сьогодні, 16:28
Заморожена війна США та Ірану – подарунок для Кремля
Заморожена війна США та Ірану – подарунок для Кремля
3 травня, 08:22
Лукашенко хоче зберегти владу, не втягуючи білорусів у війну, але і Путіну він не може заперечити, вважає експерт
«Путін може використати білоруський ресурс без відома Лукашенка». Експерт допустив неочікуваний сценарій
27 квiтня, 15:43
Отримати чисельну перевагу на полі бою для України надзвичайно важко, тому армія робить ставку на технології
Роботи замінюють українських військових: деталі унікальної операції від CNN
20 квiтня, 16:50
Наслідки удару по Чернігову, 19 квітня 2026 р.
Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця
19 квiтня, 08:29
«Рамштайн», удар по Одесі, візит Зеленського до Італії. Головне за 15 квітня 2026
«Рамштайн», удар по Одесі, візит Зеленського до Італії. Головне за 15 квітня 2026
15 квiтня, 21:17
ЄС підтвердив ризик нестачі гасу через війну США та Ірану
ЄС визначив ключову загрозу від війни на Близькому Сході
15 квiтня, 08:17
Reuters: У Пакистані завершилися переговори США та Ірану
Reuters: У Пакистані завершилися переговори США та Ірану
12 квiтня, 03:57
Зеленський на закритій зустрічі наголосив, що успіх останніх операцій у глибокому тилу ворога є результатом невпинного технологічного розвитку
«У «рускіх» тепер величезні проблеми…» Зеленський розказав про результати останніх операцій в тилу ворога
10 квiтня, 09:12

Події в Україні

Удар по дитсадку в Сумах: кількість загиблих зросла
Удар по дитсадку в Сумах: кількість загиблих зросла
Полтава попрощалася із рятувальниками, які загинули внаслідок удару РФ
Полтава попрощалася із рятувальниками, які загинули внаслідок удару РФ
Розвідка порушила залізничну логістику окупантів у Криму (відео)
Розвідка порушила залізничну логістику окупантів у Криму (відео)
Масштабна лісова пожежа на Закарпатті: до гасіння залучено авіацію ДСНС (фото)
Масштабна лісова пожежа на Закарпатті: до гасіння залучено авіацію ДСНС (фото)
Росія вдарила по дитячому садочку в Сумах
Росія вдарила по дитячому садочку в Сумах
Зеленський розповів, хто є «фундаментом» української армії
Зеленський розповів, хто є «фундаментом» української армії

Новини

Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua