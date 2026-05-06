Удар по дитсадку в Сумах: кількість загиблих зросла

Унаслідок російського удару по будівлі дитячого садка у Сумах загинули двоє його працівниць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

За даними влади, загинули жінки 48 та 45 років.

Ще семеро людей постраждали, їм надали необхідну допомогу. У лікарні залишається 52-річна жінка, яка отримала важчі поранення.

«Під час цієї ранкової атаки фіксували близько 10 ворожих БпЛА. Частину безпілотників Силам оборони вдалося знищити. Та, на жаль, два безпілотники влучили у будівлю дошкільного закладу», – додав Григоров.

