Суд у Ростові засудив полоненого українця до 22 років в’язниці

Чоловіка звинувачують у шпигунстві та тероризмі

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс незаконний вирок українцю Роману Клюкіну. Чоловіка засудили до 22 років позбавлення волі за звинуваченнями у шпигунстві та тероризмі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

За версією силовиків, у жовтні 2024 року Клюкін уклав контракт із кримськотатарським батальйоном імені Номана Челебіджихана. У підрозділі він виконував обов'язки стрільця-санітара.

Батальйон імені Номана Челебіджихана – це добровольче формування, створене на початку 2016 року. Свою назву підрозділ отримав на честь видатного кримськотатарського політичного діяча, першого голови уряду Кримської Народної Республіки та автора гімну кримських татар. Після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року підрозділ офіційно увійшов до складу Сил територіальної оборони ЗСУ. 1 червня 2022 року Верховний суд РФ визнав батальйон «терористичною організацією» та офіційно заборонив його діяльність на території Росії та в окупованому Криму.

Звинувачення стверджує, що у січні 2025 року українець за «шпигунським завданням» збирав відомості про російських військових у Донецькій області. Імовірно, Клюкін потрапив до російського полону 7 березня 2025 року на території Курської області.

У повідомленні суду також зазначається, що Клюкін нібито визнав свою провину. Однак немає можливості незалежно отримати його позицію щодо звинувачень.

Правозахисники вказують на те, що росія порушує Женевську конвенцію та інші норми міжнародного права, судячи українських військовополонених за різними звинуваченнями, здебільшого пов’язаними з тероризмом, не надаючи їм статусу військовополонених та відповідного імунітету комбатантів.

Повідомляється також, що перші п'ять років він має провести у в'язниці, а решту терміну – у колонії суворого режиму.

«Главком» писав, що військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив дев'ятьох українців до 14-20 років ув'язнення за звинуваченням у нібито підготовці терактів проти чиновників-колаборантів. Згідно з рішенням судді, підприємець Костянтин Резнік повинен буде провести 20 років у колонії суворого режиму з відбуванням перших п'яти років у в'язниці. Такий же термін призначений його партнеру по бізнесу Сергію Кабакову. Суд призначив 17 років колонії суворого режиму начальнику рибальського виробництва Сергію Гейдту. Перші п'ять років терміну він проведе у в'язниці.

Раніше російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР».