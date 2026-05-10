Захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ. Згадаймо Ігоря Сеймівського

Ірина Міллер
Ігорю Сеймівському назавжди 54 роки
Сеймівський був учасником АТО та Операції об’єднаних сил

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо 

6 травня 2026 року на фронті поліг захисник зі Львівщини Ігор Сеймівський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.  

Ігор Сеймівський народився 26 травня 1971 року у селі Рогізно Львівської області. Навчався у ліцеї «Оріана» Львівської міської ради, згодом – у професійно-технічному училищі № 53 м. Львова.

Проходив строкову військову службу. Був учасником АТО та Операції об’єднаних сил.

Працював у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, а також столяром на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Ігор був щирим, турботливим і чуйним, відповідальним, дуже сімейним і людяним, завжди приходив на допомогу. Любив читати, риболовлю та збирання грибів у лісі.

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів боронив територіальну цілісність та суверенітет України на херсонському, луганському, запорізькому, донецькому, північно-слобожанському, курському та південно-слобожанському напрямках у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Нагороджений відзнаками президента України – орденом «За мужність» ІІІ ступеня, медаллю «За участь в антитерористичній операції» та медаллю «За оборону України», а також відзнакою 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України «За участь у бойових діях у зоні АТО».

В Ігоря Сеймівського залишилися троє братів та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

