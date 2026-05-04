Не мрійте закінчити війну! Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, дав пораду українцям

Джеймс Шерр: «Проблема України не в тому, щоб «закінчити війну», а щоб позбавити Росію можливості досягати своїх військових і політичних цілей…»

Старший співробітник Інституту безпеки та оборони Естонського Інституту зовнішньої політики, британський аналітик Джеймс Шерр, який передбачив повномасштабне вторгнення РФ ще у лютому 2022 року, в інтерв'ю «Главкому» закликав українців змінити підхід до сприйняття війни.

На думку британського аналітика, варто відмовитися від ілюзій щодо швидкого припинення вогню, доки при владі залишається чинний режим Кремля.

Шерр відповів на питання про те, які втрати можуть змусити російського диктатора відмовитися від стратегії «ми за ценой не постоим».

«Війна ніколи не припиниться, якої б шкоди вона не завдала самій Росії... Нехай Путін платить будь-яку ціну, яку він забажає. Якщо він вважає, що після невдалих наступів варто продовжувати кидати людей у ​​м'ясорубку, то що ж – ради Бога. Благослови його Бог. Нехай він це зробить», – сказав Джеймс Шерр.

Експерт наголошує, що ключовим завданням для Києва має бути не пошук миру за будь-яку ціну, а створення умов, за яких Росія просто не зможе перемагати.

«Проблема України не в тому, щоб «закінчити війну», а щоб позбавити Росію можливості досягати своїх військових і політичних цілей, незалежно від того, чи Москва продовжуватиме війну чи ні. І в процесі цього Україна повинна зміцнити свою здатність не лише підтримувати себе, а й підтримувати імпульс інновацій у своїй економіці, поглиблювати згуртованість свого суспільства та ставати впливовим фактором безпеки та стабільності в Європі», – зауважив аналітик.

Ще до початку широкомасштабного вторгнення Джеймс Шерр чітко спрогнозував: Путіна не зупинять будь-які можливі втрати в Україні, проте до порад не прислухалися ні у Вашингтоні, ні у Парижі чи Берліні.

Раніше Джеймс Шерр в інтерв'ю «Главкому» назвав головну помилку адміністрації Байдена.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін перебуває у стані глибокої тривоги через можливу ліквідацію з боку власних еліт. Як повідомляє проєкт «Важливі історії» із посиланням на секретний звіт розвідки однієї з країн Євросоюзу, путінська охорона радикально змінила протоколи безпеки президента РФ, фактично ізолювавши його в бункерах.

Зауважимо, рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна досяг найнижчих значень з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Негативна динаміка зберігається вже півтора місяця. Про це свідчать результати опитування державної російської соціологічної служби.