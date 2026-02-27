Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 27 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 27 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 706 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 280 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 27 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 27 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 27 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 265 130 (+1 280) осіб
  • танків – 11 706 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 097 (+6) од.
  • артилерійських систем – 37 631 (+17) од.
  • РСЗВ – 1 659 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 305 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+37) од.
  • кораблі/катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 180 (+116) од.
  • спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1465-й день повномасштабної війни в Україні.

