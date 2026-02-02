Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нині триває 1440-й день повномасштабної війни
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників

За минулу добу відбулося 179 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 44 авіаційних ударів, скинувши 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 7255 дронів-камікадзе та здійснили 3339 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 49 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Залізничне, Любицьке, Воздвижівка, Барвінівка, Різдвянка, Верхня Терса, Лугівське Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два пункти управління БпЛА та чотири гармати противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2026 року фото 1

Минулої доби противник здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2026 року фото 2

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанська у бік населених пунктів Приліпка, Вільча, Графське, Вовчанські Хутори та Кутьківка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2026 року фото 3

Учора відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Загризового та у бік Курилівки, Піщаного й Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2026 року фото 4

Ворог атакував вісім разів, намагаючись просунутися вперед в напрямках Новосергіївки, Середнього, Дробишевого та Діброви.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2026 року фото 5

Українські оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед, в районах Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського у бік Закітного, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2026 року фото 6

Українські оборонці зупинили одну наступальну дію в районі Привілля.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Щербинівка, Степанівка, Іванопілля, Яблунівка та Софіївка.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2026 року фото 7

Ворог здійснив 20 атак в районах населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2026 року фото 8

Захисники зупинили 41 штурмову та наступальну дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Шевченко, Затишок, Мирноград, Котлине, Дачне, Філія та у бік Білицького, Дорожнього, Новопавлівки, Вільного й Сергіївки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2026 року фото 9

Ворог тричі атакував наші позиції, у районах Вербового та Вишневого.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2026 року фото 10

Ворог наступальних дій не здійснював.

Нагадаємо, триває 1440-й день повномасштабної війни в Україні.

