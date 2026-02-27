Головна Країна Події в Україні
Росія вдарила по центру Сум

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Росія вдарила по центру Сум
Унаслідок атаки ніхто не постраждав
фото: Сумська ОВА

Окупанти намагалися вбити рятувальників під час ліквідації наслідків попереднього обстрілу

Уранці 27 лютого російські війська атакували Суми. Ударний безпілотник влучив у будівлю в центрі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

За словами чиновника, після першого влучання ворог підступно завдав повторного удару – коли на місці вже працювали рятувальники. «Людей евакуювали вчасно. Постраждалих немає. Усі наслідки ліквідовуються», – каже він.

Росія вдарила по центру Сум фото 1
Росія вдарила по центру Сум фото 2
Наслідки атаки на Суми
Наслідки атаки на Суми
фото: Сумська ОВА

Як повідомлялося, російські загарбники атакували Запорізьку область. Унаслідок ворожого удару травмовані чотири людини, зокрема один підліток. Окупанти здійснили масований обстріл безпілотними літальними апаратами по одному із населених пунктів у Запорізькому районі.

Унаслідок ударів зафіксовано загоряння двох житлових будинків, господарчої споруди, легкового автомобіля та газопроводу низького тиску. Крім цього, вибуховою хвилею та уламками частково пошкоджені житлові будинки.

До слова, у ніч на 26 лютого російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах інфраструктури ударними безпілотниками, а також балістичними та крилатими ракетами.

Противник атакував Україну двома протикорабельними ракетами «Циркон» із тимчасового окупованого Криму, 11 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400» із Брянської, Ростовської областей РФ, 24 крилатими ракетами Х-101 з Вологодської області, двома керованими авіаційними ракетами Х-69, а також 420 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та «Італмас».

Теги: Суми обстріл

