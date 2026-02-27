Головна Країна Події в Україні
Запоріжжя: окупанти здійснили масований обстріл безпілотниками, четверо поранених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Запоріжжя: окупанти здійснили масований обстріл безпілотниками, четверо поранених
На місці ударів спалахнули пожежі
Унаслідок атаки було пошкоджено газопровід низького тиску

Російські загарбники атакували Запорізьку область. Унаслідок ворожого удару травмовані чотири людини, зокрема один підліток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що окупанти здійснили масований обстріл безпілотними літальними апаратами по одному із населених пунктів у Запорізькому районі. За декількома адресами зафіксовано загоряння двох житлових будинків, господарчої споруди, легкового автомобіля та газопроводу низького тиску. Крім цього, вибуховою хвилею та уламками частково пошкоджені житлові будинки.

Рятувальники ліквідували пожежі. Крім того, психологи ДСНС надали допомогу вісьмом людям.

Нагадаємо, через масований російський обстріл Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 10 людей, серед них – восьмирічна дитина, п'ять жінок та четверо чоловіків. Повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено 19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі.

До слова, увечері 26 лютого російські війська завдали ударів безпілотниками по центру Новгорода-Сіверського на Чернігівщині. Зафіксовано щонайменше два влучання.

Теги: обстріл Запорізька область ДСНС

