Ракети «Фламінго» вразили інфраструктуру полігону «Капустін Яр»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ракети «Фламінго» вразили інфраструктуру полігону «Капустін Яр»
Пошкоджено кілька будівель ангарного типу
колаж: Генштаб

На території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня

Сили оборони вразили інфраструктуру полігону «Капустін Яр» в Астраханській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону «Капустін Яр» в Астраханській області, РФ з використанням ударних засобів дальнього радіуса дії українського виробництва, зокрема FP-5 «Фламінго», – йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території.

Нагадаємо, у межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Також у ніч на 3 лютого підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога. На тимчасово окупованій території Запорізької області, в районі н. п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів противника.

Теги: війна Генштаб

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
