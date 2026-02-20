Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 20 лютого 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 20 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 65 авіаційних ударів, скинув 161 керовану авіабомбу. Крім того, противник застосував 5115 дронів-камікадзе та здійснив 2249 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

20 лютого станом на 22:00 відбулося 130 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 48 окупантів та поранили 33, знищили 96 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільного транспорту, три одиниці спеціальної техніки, п’ять квадроциклів, дві артилерійські системи, два укриття особового складу, пункт управління БпЛА, також уражено одну бойову броньовану машину, 11 одиниць автомобільного транспорту, дві артилерійські системи та 70 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні відбулося два боєзіткнення. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два рази – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 20 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські Хутори, Кругле.

Лінія фронту станом на 20 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог сім разів атакував, у районі Піщаного та у бік Новоосинового й Курилівки. Три боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 20 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили сім атак окупантів, в районі Зарічного та у бік Дробишевого, Лимана й Ставків. Ще два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 20 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник вісім разів намагався просунутися вперед в районах Ямполя, Закітного, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

Лінія фронту станом на 20 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка.

Лінія фронту станом на 20 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки і Кучерового Яру. Дві спроби агресора покращити своє становище тривають.

Лінія фронту станом на 20 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Окупанти намагалися двічі покращити своє становище у районі Степового. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Великомихайлівка.

Лінія фронту станом на 20 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 18 атак окупантів: у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Варварівки, Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки. Дві атаки ще тривають. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке, Копані.

Лінія фронту станом на 20 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

За уточненою інформацією, противник двічі атакував у районах Степового та Малих Щербаків. Авіаудару зазнали населені пункти Комишуваха та Юліївка.

Лінія фронту станом на 20 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1458-й день повномасштабної війни в Україні.

