Втрати ворога станом на 21 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 010 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 21 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 21 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 21 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 258 890 (+1 010) осіб;
- танків – 11 685 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 063 (+3) од;
- артилерійських систем – 37 429 (+42) од;
- РСЗВ – 1 651 (+2) од;
- засоби ППО – 1 303 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 348 (+1) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 140 408 (+1 527) од;
- крилаті ракети – 4 314 (+0) од;
- кораблі / катери – 29 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 79 295 (+183) од;
- спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1459-й день повномасштабної війни в Україні.
