Лінія фронту станом на 3 лютого 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 3 лютого 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 3 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 72 ракети, 38 авіаційних ударів, скинув 83 керованих авіабомби. Крім того, застосував 5295 дронів-камікадзе та здійснив 2904 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

3 лютого станом на 22:00 відбулося 137 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 38 окупантів та поранили 14, знищили 65 безпілотних літальних апаратів, вісім одиниць автомобільного транспорту, один наземний роботизований комплекс, також уражено вісім одиниць автомобільної техніки та 10 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав трьох авіаударів, здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 3 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка і Мар’їне. Українські воїни відбили дві атаки, ще два бойових зіткнення наразі триває.

Лінія фронту станом на 3 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Три атаки відбили українські захисники, ворог атакував в районі Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

Лінія фронту станом на 3 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили сім атак, в районі в районі Зарічного, Ставків, Лиману та у бік Дробишевого.

Лінія фронту станом на 3 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Закітного, Свято-Покровського, Платонівки, Рай-Олександрівки та в районі Дронівки. Чотири боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 3 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник спробував наступати в районі Предтечиного. Атака відбита.

Лінія фронту станом на 3 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні сім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Софіївка, Новопавлівка та Плещіївка.

Лінія фронту станом на 3 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Мирноград, Софіївка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського. У деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 3 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів, у районах Андріївки-Клевцового та Іванівки.

Лінія фронту станом на 3 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 24 атаки окупантів – у районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетрівки, Добропілля, Староукраїнки, Залізничного, Прилук та у бік Мирного.

Лінія фронту станом на 3 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників, в районі Приморського та Плавнів.

Лінія фронту станом на 3 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1441-й день повномасштабної війни в Україні.

