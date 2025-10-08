Росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК

Під час удару працівники були в укритті

Російська терористична армія вдарила по фабриці ДТЕК, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Росія атакувала нашу фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Під час удару чергові працівники були в укритті – ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяця. «Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати. Колег ми забезпечили роботою на інших підприємствах ДТЕК», – зауважує компанія.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу.

Також 8 вересня вранці російські війська завдали удару по збагачувальній фабриці компанії ДТЕК у Донецькій області. Внаслідок атаки підприємство зазнало значних руйнувань, що призвело до повної зупинки його роботи.