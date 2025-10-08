Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК
Обладнання після удару в непридатному стані
фото: скриншот з відео

Під час удару працівники були в укритті

Російська терористична армія вдарила по фабриці ДТЕК, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Росія атакувала нашу фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Під час удару чергові працівники були в укритті – ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зазначається, що це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяця. «Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати. Колег ми забезпечили роботою на інших підприємствах ДТЕК», – зауважує компанія.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу.

Також 8 вересня вранці російські війська завдали удару по збагачувальній фабриці компанії ДТЕК у Донецькій області. Внаслідок атаки підприємство зазнало значних руйнувань, що призвело до повної зупинки його роботи.

Теги: війна Донеччина ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Час подивитися у космос
Час подивитися у космос: супутники змінюють війну
6 жовтня, 13:03
Російські МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?
Російські МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?
20 вересня, 08:38
Російський диктатор Путін не виглядає нині, як переможець
Єдиний шлях до миру – це перемога України
22 вересня, 12:27
Нині Вадим Новинський переховується у Хорватії
Спаси і сохрани, Хорватіє! Що буде з Вадимом Новинським після заочного арешту? Війна і право
18 вересня, 20:20
Збиття відбулося під час російської повітряної атаки на столицю
Унікальний випадок: українські військові збили «Іскандер» із зенітної установки (відео)
9 вересня, 13:48
Келлог: Ми відстаємо, відстаємо серйозно. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів
Келлог визнав Україну світовим лідером у технологіях дронів
14 вересня, 06:29
Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії
Зеленський порівняв вторгнення дронів у Польщу з окупацією Криму
11 вересня, 15:59
Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на фронті
Зеленський повідомив гарні новини з фронту
12 вересня, 20:58
Вогонь охопив установку з виробництва конденсату потужністю 3 млн метричних тонн на рік
Астраханський газопереробний завод у РФ зупинив роботу – Reuters
23 вересня, 20:20

Події в Україні

Росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК
Росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК
РФ вдарила дроном по житловому будинку у Сумах
РФ вдарила дроном по житловому будинку у Сумах
Окупанти вдарили по машині енергетиків у Білопіллі (фото)
Окупанти вдарили по машині енергетиків у Білопіллі (фото)
Зеленський погодив нові операції СБУ
Зеленський погодив нові операції СБУ
АРМА шукає управителя одного з найбільших машинобудівних заводів України
АРМА шукає управителя одного з найбільших машинобудівних заводів України
«Лізуть, як в останній раз». Екснардеп Іллєнко описав ситуацію на фронті та тактику ворога
«Лізуть, як в останній раз». Екснардеп Іллєнко описав ситуацію на фронті та тактику ворога

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua