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Втрати ворога станом на 19 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 19 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 352 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 520 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 19 вересня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 19 вересня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 19 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1 516 430 (+1 520) осіб;
  • танків – 12 352 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 25 357 (+5) од;
  • артилерійських систем – 50 011 (+73) од;
  • РСЗВ – 2 143 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 657 (+11) од;
  • літаків – 442 (+0) од;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 672 (+16) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 524 132 (+1 816) од;
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од;
  • кораблі / катери – 35 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 150 922 (+480) од;
  • спеціальна техніка – 4 703 (+2) од.
Втрати ворога станом на 19 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки фото 1

Вартість знищеної техніки РФ станом на 19 вересня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 19.09.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 5 111
(крилаті ракети)		 ~ $15,33 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 524 132
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $15,72 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 442
(літаків)		 ~ $13,26 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 356
(гелікоптерів)		 ~ $5,34 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 352
(танків)		 ~ $30,88 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 50 011
(артсистем)		 ~ $75,01 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 25 357
(ББМ)		 ~ $15,21 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 657
(засобів ППО)		 ~ $24,85 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 35
(кораблі / катери)		 ~ $2,1 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, триває 1669-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

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