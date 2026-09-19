Втрати ворога станом на 19 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 352 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 520 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 19 вересня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 19 вересня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 19 вересня втратила:

особового складу – близько 1 516 430 (+1 520) осіб;

танків – 12 352 (+1) од;

бойових броньованих машин – 25 357 (+5) од;

артилерійських систем – 50 011 (+73) од;

РСЗВ – 2 143 (+1) од;

засоби ППО – 1 657 (+11) од;

літаків – 442 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 672 (+16) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 524 132 (+1 816) од;

крилаті ракети – 5 111 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 150 922 (+480) од;

спеціальна техніка – 4 703 (+2) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 19 вересня 2026 року