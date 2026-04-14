Росія розширює буферну зону вздовж кордону на Сумщині – DeepState

Російські окупанти продовжують спроби розширити буферну зону вздовж державного кордону у Сумській області

Російські війська активізували спроби взяти під контроль прикордонні території Сумської області. Метою ворога є створення так званої «буферної зони» вздовж державного кордону України.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.

За оцінками DeepState, на сьогодні загальна площа новоутвореної зони контролю та інфільтрації ворога (червона та сіра зони на мапі) вздовж кордону на Сумщині становить близько 150 кв. км.

За даними аналітиків, активним діям передувала фаза розвідки, під час якої окупанти шукали слабкі місця в українській обороні.

Процес просування розпочався з району села Грабовське. Поточна ситуація: Наразі фіксується посилення тиску та просування противника в районі населеного пункту Миропілля.

«Сили Оборони знають про плани противника, слідкують за розвитком подій та намагаються протидіяти розповсюдженню контролю, але найголовніше питання – хто б мав це побачити раніше і запобігти цьому зародку», – йдеться у повідомленні.

«Главком» писав, що на Сумщині росіяни зайшли на українські позиції через газову трубу. Російське командування вкотре вдалося до нестандартної тактики: групу із 29 штурмовиків відправили в тил українських позицій через підземну газову трубу. Проте зухвалий план ворога завершився розгромом під вогнем артилерії та дронів.

Наадаємо, що 13 квітня, російські терористи атакували цивільний автомобіль на Сумщині. Росіяни вдарили дроном по вантажівці у Глухівській громаді. Водій загинув.