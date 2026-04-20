Окупанти залучають молодь з Херсонщини до військових зборів у Криму

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Окупанти залучають молодь з Херсонщини до військових зборів у Криму
Окупаційна адміністрація організувала відправку українських дітей до Бахчисарая
Росія вивозить молодь із Херсонщини до Криму на військові збори 

Російські окупаційні структури продовжують політику примусової мілітаризації української молоді на тимчасово захоплених територіях. Школярів та підлітків із Херсонської області залучили до так званих військових зборів у Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рух громадянського спротиву «Жовта стрічка».

За даними активістів, окупаційна адміністрація організувала відправку українських дітей до Бахчисарая. Там на базі так званої «школи тактичного навчання» під назвою «Шторм-Крим-2026» підлітків навчають основам військової справи.

Окупанти залучають молодь з Херсонщини до військових зборів у Криму фото 1

«Участь у зборах беруть курсанти, командири юнармійських загонів і представники військово-патріотичних клубів. Програма передбачає тактичну та вогневу підготовку, керування дронами, десантні елементи та інші військові навички», – зазначають активісти.

Окупанти залучають молодь з Херсонщини до військових зборів у Криму фото 2

Експерти наголошують, що такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Женевської конвенції, яка забороняє залучати цивільне населення окупованих територій до мілітарних формувань та пропагувати службу в армії держави-агресора.

Метою таких заходів є знищення української ідентичності та підготовка мобілізаційного резерву для подальшої війни проти України.

«Главком» писав, що російські загарбники продовжують використовувати захоплений міжнародний дитячий центр «Артек» у Криму для пропаганди та підготовки майбутніх кадрів для своєї армії. Окупанти організували у таборі «освітні курси» з управління безпілотниками для школярів. У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що підлітків у таборі навчатимуть управлінню дронами. 

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України повідомила про масштабну та примусову мілітаризацію вищих навчальних закладів у Росії. Кремль перетворює університети на інструменти мобілізації, де студентів замість навчання масово вербують на війну.

Окупанти залучають молодь з Херсонщини до військових зборів у Криму
Окупанти залучають молодь з Херсонщини до військових зборів у Криму
Харківщина: ворог вдарив безпілотниками по житловому будинку, є поранені
Харківщина: ворог вдарив безпілотниками по житловому будинку, є поранені
Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2026 року
Майже 600 ударів за добу. РФ масовано обстріляла Запорізьку область
Майже 600 ударів за добу. РФ масовано обстріляла Запорізьку область
Втрати ворога станом на 20 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 квітня: ситуація на фронті

