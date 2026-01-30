Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 30 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 30 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 614 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 310 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 30 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 30 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 30 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 238 710 (+1 310) осіб
  • танків – 11 614 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 969 (+4) од.
  • артилерійських систем – 36 748 (+15) од.
  • РСЗВ – 1 631 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 289 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 119 234 (+555) од.
  • крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 76 319 (+129) од.
  • спеціальна техніка – 4 054 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1437-й день повномасштабної війни в Україні.

