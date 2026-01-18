Лінія фронту станом на 18 січня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 199 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 5355 дронів-камікадзе та здійснили 2985 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

18 січня станом на 22:00 відбулося 126 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 106 окупантів, з яких 64 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили чотири одиниці автомобільної техніки, два квадроцикли, 35 безпілотних літальних апаратів, дев’ять антен зв’язку, засіб РЕБ, три пункти управління, два пункти управління БпЛА та три укриття для особового складу противника. Також уразили одну артилерійську систему, шість одиниць автомобільної техніки, два засоби РЕБ, 12 укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулась одна атака загарбників. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши дві керовані авіабомби, здійснив 87 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог 10 разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік Графського, Нестерного, Круглого. Два боєзіткнення зараз тривають.

На Куп’янському напрямку

Противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районі Піщаного та в бік Курилівки, Петропавлівки, Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбивали чотири штурмові дії у районі Ямполя та у бік населених пунктів Ставки, Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Ворог тричі атакував у районі населеного пункту Пазено та у бік Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку

Сьогодні відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Іванопілля, Клебан-Бик та у бік Берестка, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 39 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили чотири атаки загарбників у бік Іванівки, Нового Запоріжжя, Радісного. Авіаудару зазнав населений пункт Хвилі.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 16 боєзіткнень, у районах населених пунктів Гуляйполе, Зелене та у бік Варварівки й Добропілля. Два з них зараз тривають. Під ворожими авіаударами опинилися Гуляйполе, Воздвижівка, Верхня Терса, Залізничне, Долинка.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі намагався прорвати нашу оборону у районі населеного пункту Плавні. Авіаударів зазнали населені пункти Жовта Круча та Таврійське.

Нагадаємо, триває 1425-й день повномасштабної війни в Україні.