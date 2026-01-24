Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу

24 січня на фронті відбулося 119 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали двох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосували 23 ракети та скинули 147 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 5295 дронів-камікадзе та здійснили 2843 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

24 січня на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав двох авіаударів, скинувши сім керованих авіабомб та здійснив 82 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Противник шість разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Фиголівка та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка.

На Куп'янському напрямку

Противник намагався прорвати оборону наших захисників – атакував у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили шість штурмових дій противника у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Слов'янському напрямку

Противник атакував поблизу Званівки.

На Краматорському напрямку

Ворог двічі намагався йти вперед у районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Маркове, одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 12 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Противник 42 рази атакував у районах населених пунктів Покровськ, Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Гришине, Іванівка.

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили чотири атаки загарбників у районах населених пунктів Зелений Гай та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку

Агресор 14 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Гуляйполя, Мирного та у напрямку Нового Запоріжжя, Добропілля, Зеленого, Варварівки, Залізничного. Два боєзіткнення тривають. Під ворожими авіаударами опинилися Зірниця, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили атаку противника у районах Плавнів та Приморського. Ворог завдав авіаудару по Преображенці.

На Придніпровському напрямку

Ворог один раз невдало атакував у бік позицій наших захисників.

Нагадаємо, триває 1431-й день повномасштабної війни в Україні.