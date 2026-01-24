Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 24 січня
фото: Генштаб ЗСУ

24 січня на фронті відбулося 119 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали двох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосували 23 ракети та скинули 147 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 5295 дронів-камікадзе та здійснили 2843 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

24 січня на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав двох авіаударів, скинувши сім керованих авіабомб та здійснив 82 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Фиголівка та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка.

Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник намагався прорвати оборону наших захисників – атакував у бік Піщаного.

Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили шість штурмових дій противника у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки. Одне боєзіткнення наразі триває.

Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Противник атакував поблизу Званівки.

Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог двічі намагався йти вперед у районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Маркове, одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 12 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Противник 42 рази атакував у районах населених пунктів Покровськ, Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Гришине, Іванівка.

Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили чотири атаки загарбників у районах населених пунктів Зелений Гай та Злагода.

Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Агресор 14 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Гуляйполя, Мирного та у напрямку Нового Запоріжжя, Добропілля, Зеленого, Варварівки, Залізничного. Два боєзіткнення тривають. Під ворожими авіаударами опинилися Зірниця, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили атаку противника у районах Плавнів та Приморського. Ворог завдав авіаудару по Преображенці.

Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог один раз невдало атакував у бік позицій наших захисників.

Лінія фронту станом на 24 січня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1431-й день повномасштабної війни в Україні.

