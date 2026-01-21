Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року

Нині триває 1428-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 110 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п'ять ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 39 ракет й скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, було залучено для ураження 7754 дронів-камікадзе та здійснено 3814 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 44 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білопілля Сумської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Воздвиженка, Гірке, Гуляйпільське, Святопетрівка, Верхня Терса, Барвінівка, Різдвянка Запорізької області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник здійснив 82 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські війська зупинили 11 ворожих атак, в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Твердохлібове, Ставки, Діброва та Ольгівка.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили три атаки противника в районі Дронівки.

На Краматорському напрямку

Українські підрозділи відбили одну атаку противника у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку

Противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив одну атаку у напрямку Нового Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

