Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року
На Покровському напрямку захисники зупинили 36 штурмових дій агресора
колаж: glavcom.ua

Нині триває 1428-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 110 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п'ять ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 39 ракет й скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, було залучено для ураження 7754 дронів-камікадзе та здійснено 3814 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 44 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білопілля Сумської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Воздвиженка, Гірке, Гуляйпільське, Святопетрівка, Верхня Терса, Барвінівка, Різдвянка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби противник здійснив 82 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська зупинили 11 ворожих атак, в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Твердохлібове, Ставки, Діброва та Ольгівка.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили три атаки противника в районі Дронівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські підрозділи відбили одну атаку противника у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив одну атаку у напрямку Нового Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1428-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна фронт Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Притула стверджує, що це була його перша зустріч з Володимиром Зеленським з початку повномасштабної війни
Навіщо Зеленський зустрічався з Притулою? VIP-волонтер – про розмову з президентом
19 сiчня, 11:20
Рютте заявив про координацію РФ із Китаєм, Іраном і КНДР
Генсек НАТО назвав три країни, які підживлюють агресію Путіна
14 сiчня, 13:43
У Житомирі створили свою розподілену електрогенерацію
Житомирська енергетична аномалія
11 сiчня, 12:20
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 507 танків
Втрати ворога станом на 5 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
5 сiчня, 06:48
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 472 танки
Втрати ворога станом на 29 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 грудня, 2025, 06:58
Масовані ракетні удари по енергетиці України, які розпочалися ще восени, триватимуть і надалі, вважає Буданов
Буданов зробив невтішний прогноз щодо ракетно-дронових ударів Росії
27 грудня, 2025, 21:29
Нині триває 1401-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025 року
25 грудня, 2025, 08:09
Зеленський: якщо Росія відмовиться, США посилять військову підтримку та санкції
Мирна угода: якщо росіяни відмовлять? Зеленський описав альтернативний сценарій
24 грудня, 2025, 12:24
Ситуація на фронті 23 грудня
Лінія фронту станом на 23 грудня 2025. Зведення Генштабу
23 грудня, 2025, 22:21

Події в Україні

Окупанти атакували Україну «Іскандером» та дронами: як відпрацювала ППО
Окупанти атакували Україну «Іскандером» та дронами: як відпрацювала ППО
Смертельна ДТП на Кіровоградщині: є загиблі та постраждалі
Смертельна ДТП на Кіровоградщині: є загиблі та постраждалі
Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі (фото)
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі (фото)
Втрати ворога станом на 21 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua