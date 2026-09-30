NYT: Як живуть міста-фортеці під постійними обстрілами Росії

Зруйнований будинок у Слов'янську після російської атаки у липні цього року

Краматорськ та Слов'янськ – це найбільші міста Донеччини, що залишаються під контролем України

Краматорськ і Слов'янськ – ключові центри оборони України на Донбасі – зазнають системних обстрілів. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Російські війська застосовують керовані авіабомби, касетні боєприпаси та безпілотники, намагаючись зробити міста непридатними для життя. Особливо небезпечною є тактика «подвійних ударів», коли повторний обстріл завдається по рятувальниках і фельдшерах, які прибувають на місце вибуху. Через це екстрені служби змушені вичікувати та перевіряти військові канали зв'язку перед виїздом на виклики.

Українські чиновники стверджують, що напади на працівників життєво важливих служб є частиною російської кампанії з ліквідації системи соціального захисту, необхідної для збереження придатності для життя в будь-якому місці.

Зараз у Краматорську та Слов'янську залишається близько 60 тис. мешканців, а на всій підконтрольній Україні території Донбасу – понад 93 тис.цивільних, серед яких понад 4200 дітей. Темпи евакуації сповільнилися, оскільки в містах залишаються переважно люди похилого віку, маломобільні громадяни та комунальники, які під вогнем підтримують роботу лікарень, мереж електро- та водопостачання.

Міська інфраструктура адаптується до загрози: на вулицях розтягнуті антидронові сітки, заправки та магазини обкладені мішками з піском, а цивільне життя все більше зміщується у підвальні сховища.

Як відомо, 11 вересня російські окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська Донецької області. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, пошкоджені житлові будинки та автомобіль.

Один зі снарядів влучив у приватний будинок і повністю його зруйнував. Під завалами опинився господар оселі. Чоловік отримав тяжкі травми, від яких загинув на місці.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали удару реактивними системами залпового вогню «Торнадо-С» по Словʼянську Донецької області. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Ворожий обстріл стався у пʼятницю, 7 серпня, близько 14:45. Ціллю російських окупантів стало логістичне перехрестя міста. Внаслідок вибухів пошкоджено близько 30 приватних будинків та повністю знищено чотири автомобілі.