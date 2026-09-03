В Одесі через атаку РФ зросла кількість постраждалих, серед них є троє дітей

Пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового житлового будинку

Усім постраждалим надається необхідна допомога

Унаслідок нічної російської атаки на Одесу постраждали 17 людей, серед них – троє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

Зазначається, що усім постраждалим надається необхідна допомога.

фото: Сергій Лисак/Telegram

фото: Сергій Лисак/Telegram

«Пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового житлового будинку. А також автівки. Триває фіксація руйнувань», – йдеться у повідомленні.

Лисак наголосив, що ліквідація наслідків атаки триває. На місці працюють комунальні та всі відповідні служби.

Також розгорнуті оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та консультації.

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками одразу в кількох областях. Найбільш постраждалою виявилася Одеса. Внаслідок влучання в багатоповерхівку постраждали люди.