В Одесі через атаку РФ зросла кількість постраждалих, серед них є троє дітей
Усім постраждалим надається необхідна допомога
Унаслідок нічної російської атаки на Одесу постраждали 17 людей, серед них – троє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.
Зазначається, що усім постраждалим надається необхідна допомога.
«Пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового житлового будинку. А також автівки. Триває фіксація руйнувань», – йдеться у повідомленні.
Лисак наголосив, що ліквідація наслідків атаки триває. На місці працюють комунальні та всі відповідні служби.
Також розгорнуті оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та консультації.
Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками одразу в кількох областях. Найбільш постраждалою виявилася Одеса. Внаслідок влучання в багатоповерхівку постраждали люди.
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