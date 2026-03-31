Втрати ворога станом на 31 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
Наталія Порощук
РФ з початку війни втратила 11 826 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 31 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 31 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 31 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 297 670 (+970) осіб
  • танків – 11 826 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 324 (+7) од.
  • артилерійських систем – 39 110 (+61) од.
  • РСЗВ – 1 709 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 338 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 208 827 (+2 296) од.
  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 86 359 (+199) од.
  • спеціальна техніка – 4 105 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1497-й день повномасштабної війни в Україні.

