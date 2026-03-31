Втрати ворога станом на 31 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 31 березня 2026 року.
РФ у війні з Україною станом на 31 березня втратила:
- особового складу – близько 1 297 670 (+970) осіб
- танків – 11 826 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 324 (+7) од.
- артилерійських систем – 39 110 (+61) од.
- РСЗВ – 1 709 (+1) од.
- засоби ППО – 1 338 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 208 827 (+2 296) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 86 359 (+199) од.
- спеціальна техніка – 4 105 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1497-й день повномасштабної війни в Україні.
