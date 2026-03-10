Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна замінить дорогі Atacms власною ракетою на 800 км: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Україна замінить дорогі Atacms власною ракетою на 800 км: подробиці
Ключова особливістю FP-9 залишається висока швидкість під час ураження цілі
фото: скрин з відео

Нова зброя запускатиметься з вантажівок і коштуватиме вдвічі дешевше Atacms

Українські виробники розробляють власні балістичні ракети FP-7 та FP-9, які можуть стати дешевшим аналогом американських Atacms.  Про це повідомив головний конструктор компанії, яка цим займається, інформує «Главком». 

Повідомляється, що ракета FP-7 здатна уражати цілі на відстані кількох сотень кілометрів і вже пройшла випробування, а FP-9 матиме дальність до 800 км і готується до тестів. При цьому ключова ідея розробки – максимально здешевити балістичну ракету, щоб виробляти її у великих кількостях.

«Це буде аналог Atacms, можливо навіть з більшою бойовою частиною. Але коштуватиме мінімум удвічі дешевше», – зазначив конструктор.

Відомо також, що ракети планують запускати з мобільних пускових установок, замаскованих під звичайні вантажівки, щоб їх було складно виявити. Розгортання комплексу, за словами розробників, може займати близько 15 хвилин.

Характеристики FP-7

  • Ракета має дальність до 200 км, а її бойова частина важить 150 кг.
  • Максимальна швидкість FP-7 становить 1500 м/с, а середня швидкість – 800 м/с.
  • Відхилення від цілі має 14 м, а максимальний час польоту – 250 сек.

Характеристики FP-9

  • Дальність ураження: 800–855 км (що дозволяє дістати до Москви та Санкт-Петербурга).
  • Бойова частина: вага становить від 800 до 850 кг.
  • Швидкість: максимальна швидкість польоту сягає 2,2 км/с (понад 1000–1200 м/с при підльоті до цілі), що значно ускладнює її перехоплення системами ППО.
  • Точність: ймовірне відхилення від цілі складає близько 20 м.

Наразі ракети проходять фінальні випробування.

«Главком» писав, що Німеччина зібрала додаткову партію ракет до систем Patriot для українського війська. Міністру оборони Німеччини Борісу Пісторіусу вдалося «назбирати» серед європейських партнерів і союзників близько 30 ракет PAC-3 для поповнення запасів України. Разом з нечисленними ракетами, які передає сама Німеччина із запасів Бундесверу, це приблизно 35 штук.

Також Україна нині веде переговори із країнами Перської затоки щодо використання свого досвіду протидії дронам в обмін на фінансування оборонної промисловості. Також Київ обговорює зі Сполученими Штатами можливість обміну технологіями безпілотників.

Нині США та країни Перської затоки масово витрачають ракети PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot, і це приголомшує Київ. Тож, пропонуючи свій досвід у сфері безпілотників проти загрози з боку Ірану, президент України Володимир Зеленський тепер може переконати Білий дім продати більше цієї зброї Україні.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати дрони-перехоплювачі та ділитися унікальним бойовим досвідом із країнами Близького Сходу в обмін на дефіцитні ракети до систем Patriot. Він зазначив, що під час останніх масованих атак на Близькому Сході країни регіону використали понад 800 ракет PAC-3 лише за три доби. Для порівняння, Україна за весь час повномасштабної війни ніколи не мала такої кількості ракет одночасно.

Читайте також:

Теги: ракета Україна війна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Великому Новгороді дрони атакували хімзавод «Акрон» (відео)
У Великому Новгороді дрони атакували хімзавод «Акрон» (відео)
Вчора, 07:52
Іранський безпілотник вдарив по Нахічевані
Іран атакував аеропорт в Азербайджані (відео)
5 березня, 10:41
США розпочали війну з Іраном без повної підготовки
США визначили дедлайн завершення війни з Іраном
5 березня, 09:46
Катар забезпечує приблизно 20% світового попиту на скраплений газ
Катар повністю зупиняє виробництво скрапленого газу
4 березня, 19:26
Вагон рейсу Чоп – Барвінкове, який Росія атакувала 27 січня 2026 року
«Укрзалізниця» показала міжнародним делегаціям знищений дроном вагон (фото)
24 лютого, 20:41
На думку Безсмертного, територіальна цілісність не може бути предметом переговорів як елемент компромісу
Чи може Україна віддати Росії території в обмін на мир? Дипломат розтлумачив норми Конституції
22 лютого, 21:15
Росія не вірить у безпеку через співпрацю. Для неї безпека – це здатність контролювати сусідів
Чому Росія мислить війною. Частина 2
21 лютого, 16:10
Європарламент обговорить подальшу підтримку України
Європарламент запланував голосування за резолюцію про підтримку України
20 лютого, 18:43
Унаслідок атаки люди не постраждали
Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: наслідки (фото)
18 лютого, 08:29

Політика

Україна замінить дорогі Atacms власною ракетою на 800 км: подробиці
Україна замінить дорогі Atacms власною ракетою на 800 км: подробиці
Мирні переговори відкладаються. Президент пояснив, чому зірвалася зустріч
Мирні переговори відкладаються. Президент пояснив, чому зірвалася зустріч
Україна направила експертів із БпЛА для захисту американських баз у Йорданії
Україна направила експертів із БпЛА для захисту американських баз у Йорданії
Зеленський та прем'єр Нідерландів Роб Єттен домовилися про спільне виробництво зброї
Зеленський та прем'єр Нідерландів Роб Єттен домовилися про спільне виробництво зброї
Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування
Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування
Президент України та прем’єр-міністр Нідерландів вшанували пам’ять полеглих захисників
Президент України та прем’єр-міністр Нідерландів вшанували пам’ять полеглих захисників

Новини

Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua