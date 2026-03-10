Україна замінить дорогі Atacms власною ракетою на 800 км: подробиці

Нова зброя запускатиметься з вантажівок і коштуватиме вдвічі дешевше Atacms

Українські виробники розробляють власні балістичні ракети FP-7 та FP-9, які можуть стати дешевшим аналогом американських Atacms. Про це повідомив головний конструктор компанії, яка цим займається, інформує «Главком».

Повідомляється, що ракета FP-7 здатна уражати цілі на відстані кількох сотень кілометрів і вже пройшла випробування, а FP-9 матиме дальність до 800 км і готується до тестів. При цьому ключова ідея розробки – максимально здешевити балістичну ракету, щоб виробляти її у великих кількостях.

«Це буде аналог Atacms, можливо навіть з більшою бойовою частиною. Але коштуватиме мінімум удвічі дешевше», – зазначив конструктор.

Відомо також, що ракети планують запускати з мобільних пускових установок, замаскованих під звичайні вантажівки, щоб їх було складно виявити. Розгортання комплексу, за словами розробників, може займати близько 15 хвилин.

Характеристики FP-7

Ракета має дальність до 200 км, а її бойова частина важить 150 кг.

Максимальна швидкість FP-7 становить 1500 м/с, а середня швидкість – 800 м/с.

Відхилення від цілі має 14 м, а максимальний час польоту – 250 сек.

Характеристики FP-9

Дальність ураження: 800–855 км (що дозволяє дістати до Москви та Санкт-Петербурга).

Бойова частина: вага становить від 800 до 850 кг.

Швидкість: максимальна швидкість польоту сягає 2,2 км/с (понад 1000–1200 м/с при підльоті до цілі), що значно ускладнює її перехоплення системами ППО.

Точність: ймовірне відхилення від цілі складає близько 20 м.





Наразі ракети проходять фінальні випробування.

«Главком» писав, що Німеччина зібрала додаткову партію ракет до систем Patriot для українського війська. Міністру оборони Німеччини Борісу Пісторіусу вдалося «назбирати» серед європейських партнерів і союзників близько 30 ракет PAC-3 для поповнення запасів України. Разом з нечисленними ракетами, які передає сама Німеччина із запасів Бундесверу, це приблизно 35 штук.

Також Україна нині веде переговори із країнами Перської затоки щодо використання свого досвіду протидії дронам в обмін на фінансування оборонної промисловості. Також Київ обговорює зі Сполученими Штатами можливість обміну технологіями безпілотників.

Нині США та країни Перської затоки масово витрачають ракети PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot, і це приголомшує Київ. Тож, пропонуючи свій досвід у сфері безпілотників проти загрози з боку Ірану, президент України Володимир Зеленський тепер може переконати Білий дім продати більше цієї зброї Україні.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати дрони-перехоплювачі та ділитися унікальним бойовим досвідом із країнами Близького Сходу в обмін на дефіцитні ракети до систем Patriot. Він зазначив, що під час останніх масованих атак на Близькому Сході країни регіону використали понад 800 ракет PAC-3 лише за три доби. Для порівняння, Україна за весь час повномасштабної війни ніколи не мала такої кількості ракет одночасно.