Росіяни просунулись на кількох напрямках, включаючи Донецьку область та Курщину – ISW

Окупанти мають певні успіхи одразу на кількох важливих напрямках

Війська окупантів просунулися в Курській області Росії, на схід від Куп'янська, південний схід від Часового Яру, а також у напрямку Покровська, Курахового та в районі кордону між Донецькою та Запорізькою областями. Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Операція на території Росії

Російські війська нещодавно просунулися на основному українському виступі в Курській області під час боїв у цьому районі 30 жовтня. Геолокаційні знімки, опубліковані 29 жовтня, свідчать, що російські війська нещодавно зайняли центральну частину Новоіванівки (південний схід від Коренево).

Фото: ISW

Ані російські, ані українські джерела не повідомляли про бої у Глушківському районі, розташованому на захід від головного українського виступу, 30 жовтня. Відомо, що у Глушківському районі діють підрозділи 106-ї дивізії ВДВ.

Харківська область

Російські війська продовжували обмежені наступальні операції в районі Липців та в районі Вовчанська, але не просунулися вперед.

Фото: ISW

Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на схід від Куп'янська та на захід від Кремінної, продовжуючи наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна. Геолокаційні матеріали, оприлюднені 30 жовтня, вказують на просування російських сил на південь від Степової Новоселівки (схід від Куп'янська) і на північ від Тернів (захід від Кремінної).

Фото: ISW

Російські війська продовжили наступальні дії:

– на північ від Куп'янська в районі Голубівки;

– на північний схід від Куп'янська поблизу Синьківки та Первомайського;

– на південний схід від Куп'янська біля Колісниківки, Богуславки, Кругляківки, Лозової, Степової Новоселівки, Піщаного, Загризового, Вишневого, Берестового, Зеленого Гаю, Чернещини, Новоосинового;

– на захід від Сватового в районі Стельмахівки;

– на південний захід від Сватового поблизу Дружелюбівки та Греківки;

– на північний захід від Кремінної поблизу Катеринівки, Новомихайлівки та Невського;

– на захід від Кремінної в районі Тернів, Зарічного, Ямполівки, Торського;

– на південь від Кремінної біля Серебрянки.

Донецька область

Російські війська продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку 29 та 30 жовтня, але не просунулися. Український генеральний штаб повідомив, що російські війська атакували на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки; на схід Сіверська в районі Верхнокам'янського; на південний схід від Сіверська в районі Івано-Даріївки та на південь від Сіверська в районі Званівки.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру на тлі наступальних операцій 29 і 30 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, показують, що підрозділи окупантів нещодавно просунулися вздовж траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка на південний схід від Часового Яру.

Представник Луганської групи військ України майор Анастасія Бобовнікова повідомила, що російські війська продовжують атакувати через канал Сіверський-Донець невеликими піхотними групами по дві-три людини, але вони не можуть закріпитися на позиціях через канал через удари української артилерії та безпілотників.

Фото: ISW

Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Гірника (північний схід від Курахового) і в районі Курахівського центрального переробного заводу на захід від Курахівки (північний схід від Курахового). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, на яких видно, як українські війська відбивають посилену механізовану атаку російського взводу, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися до східного Курахового.

Російські війська продовжили наступальні операції в районі Вугледару 30 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Командир українського батальйону, що діє на донецькому напрямку, повідомив, що 30 жовтня в невстановленому районі Донецької області українські війська вразили російський зенітний ракетний комплекс «Тор-М1», використовуючи БПЛА Switchblade 600.

«Південна вісь»

Російські джерела 29 та 30 жовтня заявили, що бої продовжуються в районі Роботино.

Фото: ISW

Український генеральний штаб повідомив, що російські війська продовжили наземні атаки на дніпровському напрямку, мабуть, маючи на увазі східний (лівий) берег Херсонської області та острови у дельті річки Дніпро 29 та 30 жовтня.

Нагадаємо, противник завдав по території України один ракетний та 58 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, одну ракету та 68 КАБ), використав для ураження 663 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3800 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на зростання наступальних темпів росіян в Україні, проте, на думку експертів, ці темпи залишаються повільними і є відповідними позиційній війні.

Також Збройні сили України проводять стабілізаційну операцію поблизу села Левадне, куди вклинився ворог. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зауважив, що село Левадне розташоване на шляху до населеного пункту Велика Новосілка. Він підкреслив, що «це – важливий вузол на півдні Донецької області, і фактично це кордон з Дніпропетровською областю».