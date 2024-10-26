Командування РФ заборонило брати в полон українців на Курщині: заява ЗСУ

Оперативна ситуація в зоні відповідальності Сіверської бригади досить складна

Командування російської окупаційної армії наказало своїм солдатам не брати в полон українських військових. Про це повідомила пресофіцерка 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ Діна Вонг в етері телемарафону.

За її словами, на Курському напрямку, де виконує бойові завдання її бригада, росіяни вдаються до активних штурмових дій із застосуванням бронетехніки.

«Ворог віддав своєму особовому складу наказ не брати в полон українських військових», – поінформувала пресофіцерка.

Водночас Вонг додала, що незважаючи на те, що оперативна ситуація в зоні відповідальності бригади досить складна, варто відзначити роботу піхоти: хлопці сумлінно виконують свій обов’язок та стійко тримають позиції.

«Нам відомо про те, що вони (росіяни, – «Главком») намагаються накопичити свою піхоту. Коли починаються штурмові дії, ми одразу відпрацьовуємо по особовому складу та техніці противника. Кожна наша операція – це сукупність дій наших танкістів, артилерії, операторів БПЛА», – сказала речниця.

Нагадаємо, що від початку Курської операції РФ втратила на цій ділянці майже 18 тис. окупантів вбитими, пораненими і полоненими.

За даними аналітиків ISW, українські та російські війська нещодавно просунулися на основному українському виступі в Курській області. Геолокаційні знімки, опубліковані 25 жовтня, показують, що українські сили просунулися на захід від Борок (південний схід від Суджі). Інші геолокаційні кадри того ж дня свідчать, що російські війська відбили позиції на схід від Обухівки (південний схід від Коренево).

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив заяву Путіна щодо нібито оточення Сил оборони України на Курщині.

Як повідомлялося, Кремль встановив своїм військам нові дедлайни: до 1 лютого 2025 року – повернення повного контролю над Курською областю, бо до 15 жовтня вже не встигли. За даними джерела у Силах оборони, крім того, до 25 лютого планується створення так званої буферної зони по інший бік кордону – на територіях України. Згідно з попередніми планами Москви, війська противника мали вибити звідти ЗСУ до середини жовтня – вони вже не вклались у ці терміни, але, щоправда, деяких тактичних успіхів за останні пару тижнів їм все ж вдалось там досягти.