Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Командування РФ заборонило брати в полон українців на Курщині: заява ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Командування РФ заборонило брати в полон українців на Курщині: заява ЗСУ
На Курському напрямку росіяни вдаються до активних штурмових дій із застосуванням бронетехніки
фото: Reuters

Оперативна ситуація в зоні відповідальності Сіверської бригади досить складна

Командування російської окупаційної армії наказало своїм солдатам не брати в полон українських військових. Про це повідомила пресофіцерка 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ Діна Вонг в етері телемарафону.

За її словами, на Курському напрямку, де виконує бойові завдання її бригада, росіяни вдаються до активних штурмових дій із застосуванням бронетехніки.

«Ворог віддав своєму особовому складу наказ не брати в полон українських військових», – поінформувала пресофіцерка.

Водночас Вонг додала, що незважаючи на те, що оперативна ситуація в зоні відповідальності бригади досить складна, варто відзначити роботу піхоти: хлопці сумлінно виконують свій обов’язок та стійко тримають позиції.

«Нам відомо про те, що вони (росіяни, – «Главком») намагаються накопичити свою піхоту. Коли починаються штурмові дії, ми одразу відпрацьовуємо по особовому складу та техніці противника. Кожна наша операція – це сукупність дій наших танкістів, артилерії, операторів БПЛА», – сказала речниця.

Нагадаємо, що від початку Курської операції РФ втратила на цій ділянці майже 18 тис. окупантів вбитими, пораненими і полоненими. 

За даними аналітиків ISW, українські та російські війська нещодавно просунулися на основному українському виступі в Курській області. Геолокаційні знімки, опубліковані 25 жовтня, показують, що українські сили просунулися на захід від Борок (південний схід від Суджі). Інші геолокаційні кадри того ж дня свідчать, що російські війська відбили позиції на схід від Обухівки (південний схід від Коренево).

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив заяву Путіна щодо нібито оточення Сил оборони України на Курщині. 

Як повідомлялося, Кремль встановив своїм військам нові дедлайни: до 1 лютого 2025 року – повернення повного контролю над Курською областю, бо до 15 жовтня вже не встигли. За даними джерела у Силах оборони, крім того, до 25 лютого планується створення так званої буферної зони по інший бік кордону – на територіях України. Згідно з попередніми планами Москви, війська противника мали вибити звідти ЗСУ до середини жовтня – вони вже не вклались у ці терміни, але, щоправда, деяких тактичних успіхів за останні пару тижнів їм все ж вдалось там досягти.

Читайте також:

Теги: полон ЗСУ Курщина фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойова робота спецпідрозділу ГУР Firebird
«Атакують у найнесподіваніших місцях». Ефектне відео від розвідників
23 жовтня, 08:58
Всі шестеро російських солдатів прибули до Парижа окремими авіарейсами
Франція дозволила шести російським дезертирам перебувати в країні – The Guardian
17 жовтня, 21:36
Мироненко розповів, що наразі компанії бракує 4 тис. співробітників
Операційний директор «Метінвесту» оцінив масштаби кадрового голоду в Україні
9 жовтня, 14:40
Вʼячеслав Коцюба розповів, які повідомлення частіше доводиться чути від ворога
«Гена», «молоко» і «коробочка»: радіорозвідник розповів, що найчастіше обговорюють у ефірі окупанти
6 жовтня, 08:01
Роман Бочкала та Артем Колюбаєв передали допомогу на фронт
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових Волонтерська ініціатива
5 жовтня, 12:39
Російська армія окупувала Вугледар (Донецька область)
Вихід з Вугледару. Якою ціною це далося 72-й бригаді
4 жовтня, 18:45
️До участі в тендерах не допускаються компанії, власниками яких є громадяни Росії, Білорусі та Ірану
Міноборони оприлюднило новий механізм закупівель електроенергії для ЗСУ
3 жовтня, 15:55
El Pais повідомила, чи доведеться Україні йти на поступки у перемовинах з РФ
El Pais повідомила, чи доведеться Україні йти на поступки у перемовинах з РФ
28 вересня, 15:44
З російського полону вже повернули 3569 українців і українок. У реєстрі зниклих безвісти ще близько 37 тис звернень
Безвісти зник: що робити і як не нашкодити? Пояснюють волонтери Інтерв'ю
27 вересня, 11:00

Соціум

Командування РФ заборонило брати в полон українців на Курщині: заява ЗСУ
Командування РФ заборонило брати в полон українців на Курщині: заява ЗСУ
Скільки поляків виступають проти прийому українських біженців: результати опитування
Скільки поляків виступають проти прийому українських біженців: результати опитування
Курська операція: ЗСУ розкрили втрати ворога (відео)
Курська операція: ЗСУ розкрили втрати ворога (відео)
Італія хоче провести «шокову терапію» задля підвищення народжуваності у країні
Італія хоче провести «шокову терапію» задля підвищення народжуваності у країні
Швейцарія взялась закривати центри для біженців: причини
Швейцарія взялась закривати центри для біженців: причини
Канада може скасувати програму для прийому українських біженців
Канада може скасувати програму для прийому українських біженців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2024
17K
На Київщині діятимуть планові відключення світла: деталі від ДТЕК
5830
Кожен українець у грудні зможе отримати 1 тис. грн: Зеленський розповів деталі
4171
«Дніпропетровщину треба готувати вже». Третя штурмова зробила тривожну заяву
3461
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3199
Італія хоче провести «шокову терапію» задля підвищення народжуваності у країні

Новини

Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та сонячно по всій країні: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 05:13
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Завершення ратифікації Римського статуту та тисяча кожному українцю від президента. Головне за 25 жовтня
Вчора, 21:09
Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua