Втрати ворога станом на 5 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 770 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 5 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 5 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 5 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 243 840 (+770) осіб.
- танків – 11 642 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 996 (+4) од.
- артилерійських систем – 36 975 (+60) од.
- РСЗВ – 1 636 (+2) од.
- засоби ППО – 1 293 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 125 094 (+1 351) од.
- крилаті ракети – 4 245 (+40) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 149 (+200) од.
- спеціальна техніка – 4 062 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1443-й день повномасштабної війни в Україні.
