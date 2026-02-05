Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 5 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

glavcom.ua
РФ з початку війни втратила 11 642 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 770 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 5 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 5 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 5 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 243 840 (+770) осіб.
  • танків – 11 642 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 996 (+4) од.
  • артилерійських систем – 36 975 (+60) од.
  • РСЗВ – 1 636 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 293 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 125 094 (+1 351) од.
  • крилаті ракети – 4 245 (+40) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 77 149 (+200) од.
  • спеціальна техніка – 4 062 (+0) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1443-й день повномасштабної війни в Україні.

