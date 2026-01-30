«Ми готові до компромісу». Зеленський розказав, що вперше сталося на переговорах в Абу-Дабі

Зеленський підкреслив, що пошук виходу або компромісу, про який говорять партнери зі США, має передбачати кроки з обох боків

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати переговорів в Абу-Дабі, де вперше у тристоронньому форматі відбулося відкрите обговорення бачення завершення війни. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, на якій також був присутній «Главком».

Президент зазначив, що серед низки складних питань були й технічні, які вдалося вирішити, зокрема підписання декларації з «Коаліцією охочих» у межах гарантій безпеки. Хоча Зеленський назвав це сміливим кроком з боку європейців, він зауважив, що поки парламенти не підтримають цей механізм, він не буде повністю робочим.

Найбільш проблемним аспектом переговорів залишається бачення закінчення війни, яке у сторін суттєво різниться. Зеленський підкреслив, що пошук виходу або компромісу, про який говорять партнери зі США, має передбачати кроки з обох боків. «Коли ми говоримо про компроміс, я маю таке розуміння: компроміс – це про те, що мають зробити дві сторони, а не тільки про одну українську сторону та український компроміс. Хоч і не дуже справедливо шукати компроміс між жертвою і агресором. Але ми в тих умовах, в яких ми є, і тому компроміс в будь-якому разі – це дві сторони», – заявив президент.

За словами глави держави, наразі сторони не можуть знайти порозуміння у територіальному питанні, зокрема щодо Донецької області. Президент зазначив, що це саме той формат, про який публічно давала сигнал російська сторона. Зеленський наголосив, що жорсткі вимоги до України є не компромісом, а зміною територіальної цілісності, на що Київ не погодиться.

«Ми багато разів говорили, що ми готові до компромісів, які ведуть до реального закінчення війни, але які точно не пов'язані зі зміною територіальної цілісності України», – зауважив він. Як варіант американська сторона пропонує рішення щодо вільної економічної зони, проте президент наполягає, що контроль над територіями, навіть у межах такої зони, має бути справедливим, а саме – контроль Україною тих територій, які вона наразі утримує.

«Ось приблизно наше бачення, про яке було і в Абу-Дабі наголошено вперше в тристоронньому форматі. Я маю на увазі, вперше в цьому форматі відкрито між сторонами», – пояснив президент.

Вперше в Абу-Дабі це бачення було озвучено відкрито між усіма сторонами у тристоронньому форматі. Президент повідомив, що українська делегація продемонструвала готовність обговорювати деталі, проте не мала мандату на ухвалення остаточних рішень, оскільки такі складні питання мають вирішуватися виключно на рівні лідерів. На думку Зеленського, найменш проблемним рішенням на цей час виглядає принцип «стоїмо, де стоїмо».

Також, за словами президента, окремо були нариси в обговоренні, що таке вільна економічна зона, проте ніхто не ухвалював рішення, бо російська сторона теж не мала мандату на ухвалення рішень щодо відповідних питань.

«Але наша сторона була більш вільна, тому що може мені подзвонити в будь-який момент і запитати, що я думаю. Домовилися, що до цих питань сторони повернуться на наступній зустрічі, і ми будемо мати фідбек Російської Федерації», – додав глава держави.

Також до переліку ключових територіальних питань, які ще належить вирішити, входить статус Запорізької атомної станції. «Коли ми говоримо про ЗАЕС і про схід нашої держави, інші наші області, звідки були сигнали, що росіяни готові відійти тощо, – це все територіальне питання. Тому і звучить, що територіальне питання – ключове, яке ще треба вирішити», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, учора, 29 січня, президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами у Білому домі заявив, що він особисто звернувся до Путіна з проханням не атакувати України певний час.

Також президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі прокоментував перебіг переговорного процесу між Росією та Україною. За його словами, основною перешкодою для швидкого завершення війни є те, що позиції сторін не збігаються в часі: коли одна країна виявляє готовність до переговорів, інша – ні. Американський лідер наголосив, що вважає своєю місією припинення цього кровопролиття, оскільки, за його даними, щомісяця сторони втрачають близько 25 тис. осіб. Трамп зауважив, що прагне довести справу до кінця заради порятунку людських життів.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп не захотів підписувати підготовлену багатомільярдну угоду щодо післявоєнної відбудови України.